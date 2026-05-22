Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα εν όψει της πρεμιέρας του Euroleague Final Four. Η πρώτη «πράξη» της ημέρας ξεκινά με τη μεταφορά των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεκινούν από τον σταθμό του ΗΣΑΠ Φάληρο κατά τις 15:00, αυτοί της Φενέρμπαχτσε στις 14:00 από το Θησείο, ενώ θα ακολουθήσουν από το Παναθηναϊκό Στάδιο οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Χαρακτηριστικές των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας είναι οι πρώτες εικόνες από τον σταθμό του Θησείου, όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικές περιφράξεις και κορδέλες, ενώ έχουν αναπτυχθεί διμοιρίες των ΜΑΤ και πολλές ακόμη δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Οι δύο σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.

«Αστακός» η Αθήνα

«Αστακός» είναι η Αθήνα ενόψει του Final 4 της Euroleague, με τις Αρχές να θέτουν σε εφαρμογή ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια ασφαλείας των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί, drones, ειδικές δυνάμεις, σκύλοι ανίχνευσης και εκατοντάδες κάμερες θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη σε ΟΑΚΑ, κέντρο Αθήνας και βασικούς οδικούς άξονες, ενώ αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων τίθενται σε ισχύ για την αποφυγή επεισοδίων και την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Οι ζώνες ελέγχου

Γύρω από το ΟΑΚΑ θα αναπτυχθούν τρεις ζώνες ελέγχου. Στη ζώνη Γ, από 8 πύλες εισόδου για πεζούς και 6 για οχήματα, θα γίνεται οπτική επικύρωση εισιτηρίου, ταυτοποίηση, σωματική έρευνα και έκδοση βραχιολιού. Στη ζώνη Β, θα πραγματοποιείται επαλήθευση στα βραχιολάκια, προσάρωση εισιτηρίων, δεύτερος σωματικός έλεγχος και τελική ψηφιακή επικύρωση σε περιστροφικές πύλες.

Τρεις ζώνες ελέγχου θα κληθούν να περάσουν οι 20.000 οπαδοί και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη του εισιτηρίου και ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Εντός του γηπέδου αστυνομικοί θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ενώ κανένας θεατής αν μπει… δεν θα μπορεί να βγει, αν δεν λήξει ο αγώνας.

«Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκληση επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας», τόνισε η Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας.

Καθ’ ολη τη διάρκεια των αγώνων θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων.

Η διεξαγωγή δημόσιων συναθροίσεων και μοτοπορειών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα (25/05).

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, τίθεται σε ισχύ μέχρι τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μέτρα Τροχαίας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

• απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

• σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

• αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.