Παρόλο που αναβλήθηκε η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο – ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι – το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έχει ως αφετηρία την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη – ένα σαφές μήνυμα ότι επενδύει στον Βορρά. Λίγα λεπτά μετά τις επτά χθες το απόγευμα, η ίδια βγήκε από το ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς και περπάτησε απέναντι στο Ολύμπιον, περιτριγυρισμένη από οπαδούς και τηλεοπτικά συνεργεία. Οι πόρτες του ιστορικού κινηματογράφου είχαν ανοίξει μία ώρα νωρίτερα και τα περίπου 500 κόκκινα καθίσματά του ήταν κατειλημμένα από μέλη και υποστηρικτές του νέου φορέα. Οσοι δεν χώρεσαν, περίπου 150 άτομα, έβλεπαν την ιδρυτική εκδήλωση του κόμματος της Καρυστιανού από τις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί απέξω.

Ηδη από νωρίς το απόγευμα πολίτες όλων των ηλικιών, πολλοί από τους οποίους είχαν ταξιδέψει μέχρι και από την Πελοπόννησο ή την Κρήτη, υπέγραφαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα, παραδίδοντας την ταυτότητά τους και γράφοντας τα στοιχεία τους σε ένα χαρτί που υπήρχε στους αυτοσχέδιους πάγκους που είχαν στηθεί απέξω. Γίνονταν έτσι και επίσημα μέλη του κόμματος – χθες αποκαλύφθηκε και το όνομα που θα φέρει: Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών.

Τα πρόσωπα

Το δικό του πέρασμα από την πρεμιέρα της Καρυστιανού έκανε και ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο πιο γνωστός εκπρόσωπος από την πολιτική σκηνή του παρελθόντος. Στη σκηνή ανέβηκαν πρώτοι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Ο επί χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα φορούσε μια μαύρη μπλούζα με τα πρόσωπα του Τολστόι, του Ντοστογέφσκι και του Τσέχοφ. Εκανε λόγο για «ιστορική πολιτική βραδιά» και «νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας». Επειτα, προβλήθηκε το βίντεο με τίτλο «I am Hellene», που το 2012 είχε κάνει τη Μουτσάτσου ευρέως γνωστή. Παρών ήταν επίσης ο Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Εκπρόσωποι από φορείς της πόλης, πλην ελάχιστων αυτοδιοικητικών από περιφερειακούς δήμους, δεν δήλωσαν «παρών» – άλλωστε, δεν υπήρξαν και προσκλήσεις.

Η «γέφυρα» για να περάσει ο λόγος στην Καρυστιανού ήταν ένα βίντεο από Ελληνες του εξωτερικού και νέους που στηρίζουν το πολιτικό εγχείρημά της. Η ίδια παρουσίασε τις βασικές θέσεις της ιδρυτικής διακήρυξης. Στον πυρήνα του νέου φορέα είναι η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και η στήριξη της νεολαίας και των επιστημόνων του εξωτερικού, η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος παιδείας και υγείας και η διάκριση των εξουσιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ασφάλεια των μεταφορών, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου.

Το πολιτικό μήνυμα που επιχειρούν να στείλουν τα στελέχη του νέου φορέα είναι ότι δεν αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς και ότι θέλει να ξεπεράσει τα ιδεολογικά όρια μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς. «Αυτό το κίνημα γεννιέται ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες», είπε η Καρυστιανού, υποσχόμενη «ισονομία». Η εκδήλωση της πρεμιέρας έκλεισε υπό τους ήχους του «Και να αδελφέ μου» του Νίκου Ξυλούρη.