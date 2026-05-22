Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού FaSTLAne της Stellantis, η Citroën επιβεβαίωσε επίσημα την ένταξη ενός νέου μοντέλου στη γκάμα της, το οποίο θα αποτυπώνει το πνεύμα του θρυλικού 2CV.

Tο Citroën 2 CV άλλαξε την καθημερινότητα . Με αυτό το νέο μοντέλο, η Citroën θα επαναπροσδιορίσει αυτή τη φιλοσοφία για μια νέα γενιά.

Πιστή στο DNA της Citroën, η φίρμα θέλει να δημιουργήσει το εμβληματικό αυτοκίνητο του αύριο, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στην αρχική φιλοσοφία του TPV (Très Petite Voiture) που γέννησε το 2 CV.

Σχεδιασμένο για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης ηλεκτρικής κινητικότητας και των νέων αστικών κανονισμών, θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας προσιτών μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης χωρίς κανέναν συμβιβασμό σε επίπεδο προσωπικότητας ή επιθυμητού χαρακτήρα.

Το μεγαλύτερο «όπλο» του νέου Citroen 2CV, θα είναι η τιμή του. Η Stellantis στοχεύει σε κόστος εκκίνησης κάτω από 15.000 ευρώ.