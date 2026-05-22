Σχετικά απροετοίμαστος, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και μόνος του, έφτασε στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.100 μέτρων στον Όλυμπο, ο 25χρονος Ισπανός τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από την περασμένη Τρίτη, και βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο 25χρονος μετέβη την Δευτέρα στο καταφύγιο, όπου και διανυκτέρευσε, και την επόμενη ημέρα το πρωί, αποφάσισε να ξεκινήσει την διαδρομή του με ποορισμό τον Μύτικα. «Ο νεαρός δεν μιλούσε καλά αγγλικά, ουσιαστικά η επικοινωνία μας γινόταν μέσω νοημάτων και google translate. Εγώ, όταν τον είδα του είπα να μην ανέβει πάνω, γιατί ήταν τελείως ακατάλληλα ντυμένος, χωρίς να διαθέτει καν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Φανταστείτε πως δεν φορούσε ούτε ορειβατικά παπούτσια για χιόνι, και αντί για τα μπαστούνια (μπατόν), είχε ξύλα» αναφέρει στο tanea.gr η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου κα Μαρία Ζολώτα.

«Ένα ζευγάρι τον είδε τελευταία φορά»

Ο νεαρός Ισπανός, σύμφωνα με την κα Ζολώνα, αφού έκανε check out παίρνοντας τα πράγματά του, έφτασε στην κορυφή Σκάλα και δυστυχώς συνέχισε για την κορυφή του Μύτικα. «Πρόκειται για μία απαιτητική διαδρομή. Ένα ζευγάρι που γυρνούσε από τον Μύτικα, έμπειροι ορειβάτες, του επεσήμαναν και εκείνοι με την σειρά τους, να μην συνεχίσει λόγω του ειδικού εξοπλισμού που δεν διέθετε. Ωστόσο, δεν άκουσε κανέναν μας. Αυτά τα παιδιά τον είδαν τελευταία φορά, περίπου στις 11:00 το πρωί της Τρίτης».

Όπως εξηγεί η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», μέχρι και την κορυφή της Σκάλας, η πορεία είναι πεζοπορική. Από εκεί και έπειτα, προς τον Μύτικα, η διαδρομή περιλαμβάνει τεχνικά περάσματα και ήπιο σκαρφάλωμα, γεγονός που προϋποθέτει εμπειρία, κατάλληλες γνώσεις και σίγουρα ειδικό εξοπλισμό.

«Προς την κορυφή του Μύτικα υπάρχει και χιόνι, οπότε αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας. Δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσει, γιατί το βουνό εδώ θα είναι. Αλλά δυστυχώς δεν μας άκουσε».

Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με σύμμαχο τον βελτιωμένο καιρό. Στην επιχείρηση ενδεχομέως να συμμετάσχουν και εναέρια μέσα, προκειμένου να ερευνηθούν εκ νέου δύσβατες περιοχές και από αέρος.

Σήμερα, επικεντρώνονται στην βόρεια πλευρά και βορειοδυτική στην θέση Καζάνια έως Ξερολάκι, μία ιδιαίτερα «σκληρή» περιοχή με κάθετο ανάγλυφο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές διασώστες, ενώ καθοριστικό ρόλο έχει η χρήση τριών drones, τα οποία «σαρώνουν» τις κορυφογραμμές και τις απότομες πλαγιές του Ολύμπου για τον εντοπισμό ίχνους του αγνοούμενου.

Υπενθυμίζεται πως οι γονείς του 25χρονου ενημέρωσαν τις ελληνικές Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης, όταν έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του. Όπως ανέφεραν, ο γιος τους, τους είχε γνωστοποιήσει ότι θα επιχειρούσε ανάβαση προς τον Μύτικα, ωστόσο από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν υπήρξε κανένα σημάδι ζωής.

