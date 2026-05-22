Ένας 54χρονος ιδιοκτήτης κατοικίας στη Βρετανία κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και επτά ετών, επειδή τοποθέτησε στην πόρτα του ένα ψεύτικο “εκρηκτικό” κουδούνι, προκαλώντας πανικό στους γείτονές του.

Ο Κέβιν Ντένετ από το Ράνκορν του Τσεσάιρ κατηγορήθηκε μετά από αναφορά επιστάτη, ο οποίος εντόπισε στις 12 Μαρτίου μια συσκευή τύπου Ring, μοντέλο αμερικανικής νάρκης Claymore, στην είσοδο του διαμερίσματός του. Η συσκευή έφερε καλώδια μαύρου και κόκκινου χρώματος και την επιγραφή “Front Toward Enemy”.

Το αντικείμενο πωλείται στο eBay έναντι 8,31 λιρών, ενώ σύμφωνα με την πλατφόρμα, Κινέζος πωλητής έχει διαθέσει 30 τεμάχια, χαρακτηρίζοντάς το «ιδανικό για φάρσες και ασφάλεια». Ωστόσο, οι γείτονες του Ντένετ δήλωσαν πως ένιωσαν “ανήσυχοι και φοβισμένοι”, πιστεύοντας ότι η συσκευή θα μπορούσε να εκραγεί.

Ο Ντένετ παραδέχθηκε την ενοχή του για πλαστογραφία βομβιστικής απειλής στο δικαστήριο του Warrington. Υποστήριξε ότι τοποθέτησε τη συσκευή για να αποθαρρύνει άτομο που τον εκβίαζε για χρήματα. Η υπόθεση αναβλήθηκε για σύνταξη έκθεσης κοινωνικού ιστορικού, ενώ το δικαστήριο προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβληθεί ποινή φυλάκισης.

Η αντίδραση των αρχών και η απολογία

Ο εισαγγελέας Νάιτζελ Τζόουνς ανέφερε πως αυτόπτες μάρτυρες ένιωσαν φόβο βλέποντας τη συσκευή, ενώ η αστυνομία που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε ότι ήταν ψεύτικη. Ο Ντένετ αρνήθηκε αρχικά να συνεργαστεί, αλλά τελικά συνελήφθη. Ο Τζόουνς σημείωσε ότι το αδίκημα δεν έχει συγκεκριμένες ποινικές κατευθυντήριες, ωστόσο ο νόμος προβλέπει έως έξι μήνες φυλάκισης ή πρόστιμο 1.000 λιρών στο δικαστήριο μαγιστράτων, και έως επτά χρόνια κάθειρξης εάν παραπεμφθεί στο Crown Court.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Γκάρι Σκούλερ, χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ παράξενη», υπογραμμίζοντας ότι η συσκευή ήταν ψεύτικη και δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος. Εξήγησε ότι ο πελάτης του είχε πέσει θύμα εκφοβισμού από συγκεκριμένο άτομο που επρόκειτο να αποφυλακιστεί, και πως η πράξη του ήταν αποτέλεσμα φόβου και ευαλωτότητας.

Η προσωπική κατάσταση του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με τον συνήγορο, ο Ντένετ αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και ψυχολογική ευαλωτότητα, καθώς είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι πριν από χρόνια. Ο ίδιος δήλωσε στο Facebook: “Είμαι άρρωστος από την αγωνία γιατί έβαλα ένα πλαστικό ‘βόμβα’ στην πόρτα μου και τώρα με δικάζουν για τρομοκρατική απειλή”.

Το δικαστήριο αποφάσισε να συνταχθεί έκθεση από την υπηρεσία επιτήρησης, ενώ ο Ντένετ αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως την οριστική του καταδίκη.

Το υπόβαθρο της υπόθεσης

Η αμερικανική νάρκη Claymore, στην οποία βασίστηκε το σχέδιο του ψεύτικου κουδουνιού, χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1960 σε πολεμικές επιχειρήσεις όπως το Βιετνάμ, το Ιράκ και τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας. Πρόκειται για κατευθυνόμενο εκρηκτικό που εκτοξεύει σφαιρίδια χάλυβα σε ευρεία ακτίνα και μπορεί να ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως ή μέσω παγίδας.