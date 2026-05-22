Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού της EuroLeague στο T-Center, η Φενέρμπαχτσε γνωστοποίησε τη δωδεκάδα της για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Στα πλάνα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται τελικά ο Γιάντουνεν, ο οποίος θα αγωνιστεί κανονικά, παρά το γεγονός ότι παρέμενε αμφίβολος μέχρι και την τελευταία προπόνηση της τουρκικής ομάδας.

Ο Φινλανδός φόργουορντ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε και τέθηκε στη διάθεση του Λιθουανού τεχνικού για τη μεγάλη μάχη με τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε

Μπόλντουϊν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Σίλβα, Κόλσον, Μπιρτς.