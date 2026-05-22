Ο Ραφίνια μίλησε στο TNT Sports Brasil για τη φιλία του με τον Λαμίν Γιαμάλ και αποκάλυψε με χιουμοριστικό τρόπο ποια συμβουλή θα ήθελε να του δώσει.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα σχολίασε: «Ο Λαμίν πρέπει να ανεβάζει λίγο το παντελόνι του… Περπατάει στον δρόμο σαν να μην φοράει καν. Πρέπει να το προσέξει αυτό».

– Repórter: “Você firma Brasil vs Espanha na final da Copa do Mundo? – Raphinha: “Firmo”. – Repórter: “Mesmo sendo contra seu companheiro Lamine Yamal do outro lado? ” – Raphinha: “Não tem problema”. pic.twitter.com/HawomiDeZg — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) May 19, 2026

Τα δύο αστέρια έχουν χτίσει ισχυρή σχέση τα τελευταία χρόνια στη Βαρκελώνη, αποτελώντας μια ιδιαίτερα παραγωγική επιθετική σύνδεση.

Ο Ραφίνια συχνά παίζει ρόλο «μεγάλου αδερφού» για τον νεαρό άσο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ο Γιαμάλ έκανε εξαιρετική σεζόν 2025/26, με 24 γκολ και 17 ασίστ σε 45 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπαρτσελόνα.