Ο Ραφίνια μίλησε στο TNT Sports Brasil για τη φιλία του με τον Λαμίν Γιαμάλ και αποκάλυψε με χιουμοριστικό τρόπο ποια συμβουλή θα ήθελε να του δώσει.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα σχολίασε: «Ο Λαμίν πρέπει να ανεβάζει λίγο το παντελόνι του… Περπατάει στον δρόμο σαν να μην φοράει καν. Πρέπει να το προσέξει αυτό».

Τα δύο αστέρια έχουν χτίσει ισχυρή σχέση τα τελευταία χρόνια στη Βαρκελώνη, αποτελώντας μια ιδιαίτερα παραγωγική επιθετική σύνδεση.

Ο Ραφίνια συχνά παίζει ρόλο «μεγάλου αδερφού» για τον νεαρό άσο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ο Γιαμάλ έκανε εξαιρετική σεζόν 2025/26, με 24 γκολ και 17 ασίστ σε 45 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπαρτσελόνα.

