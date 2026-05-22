Ο Άλεκ Πίτερς μπορεί να μην αγωνίστηκε καθόλου στην πρώτη περίοδο του ημιτελικού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, όμως με την είσοδό του στο παρκέ έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ πήρε επιθετικές πρωτοβουλίες και δικαιώθηκε, βρίσκοντας ρυθμό και αποτελεσματικότητα σε κάθε του προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός τον «έψαξε» στην επίθεση και εκείνος ανταποκρίθηκε με συνέπεια, ευστοχώντας τόσο σε κοντινά σουτ όσο και σε δύσκολες προσπάθειες με πλάτη στο καλάθι.

Σε περίπου 7 λεπτά συμμετοχής, ο Πίτερς σημείωσε 9 πόντους, έχοντας απόλυτη ευστοχία με 3/3 δίποντα και 1/1 τρίποντο, επιβεβαιώνοντας την καλή του κατάσταση στον ημιτελικό.