Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και προμηθευτές καρτών SIM, ενώ εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» από το οποίο συντονιζόταν η δράση της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και ληστείες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025 με πλήρως δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους. Τα ηγετικά στελέχη, τα οποία είχαν μεταξύ τους συγγενική σχέση, συντόνιζαν τις «επιχειρήσεις», ενώ οι τηλεφωνητές επικοινωνούσαν με πολίτες χρησιμοποιώντας τυχαία στοιχεία από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Οι δράστες εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές, επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν φορολογικές εκκρεμότητες, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή διαρροές ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώνουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν συνεργοί τους, είτε με φυσική παρουσία είτε με το πρόσχημα της «εκτίμησης» ή «καταμέτρησης».

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, τα μέλη της οργάνωσης μετέφεραν συχνά την έδρα του τηλεφωνικού κέντρου και άλλαζαν αριθμούς σύνδεσης, ενώ είχαν λάβει μέτρα ασφαλείας όπως ρολά και κάμερες επιτήρησης στους χώρους δράσης τους.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κάρτες SIM, κινητά τηλέφωνα, μετρητά, τιμαλφή, ζυγαριά ακριβείας και οχήματα, ενώ έχουν ήδη εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης σε βάρος πολιτών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις και για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της οργάνωσης.