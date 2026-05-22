Την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου καταδίκασε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας «καταδικάζει με τους πιο ισχυρούς όρους την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια συν 25 χρόνια κάθειρξη».

Regarding the Release of Alexandros Giotopoulos, Convicted Leader of the 17 November Terrorist Organization https://t.co/pTHMQCqbPX pic.twitter.com/ZsZy1CejoK — Turkish MFA (@MFATurkiye) May 22, 2026

Στην ανακοίνωσή της, η Άγκυρα αναφέρεται στους Τούρκους διπλωμάτες Τσετίν Γκοργκού και Χαλούκ Σιπαχίογλου που δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη αντίστοιχα το 1991 και το 1994, καθώς και στον Ντενίζ Μπολούκμπασι, κατά του οποίου είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας το 1991.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου αναφέρει πως : «Η ανοχή που επιεικνύεται προς αυτόν τον απεχθή τρομοκράτη, ο οποίος οργάνωσε δολοφονίες και επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας, αποτελεί σοβαρή ασέβεια στη μνήμη τους και των οικογενειών τους και είναι απόλυτα απαράδεκτη. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από βήματα που θα υπονομεύσουν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την τιμωρία των καταδικασθέντων τρομοκρατών».