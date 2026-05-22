Τη σύγκλιση Ελλάδας και Ελβετίας σε ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος διαπίστωσαν κατά τη συνάντησή τους την Παρασκευή (22/5) στην Αθήνα οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ελβετίας, ενώ επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στη πολυμερή διπλωματία.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Ελβετό ομόλογό του, ο οποίος είναι επίσης και αντιπρόεδρος της Ελβετίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι έγινε ειδική μνεία στην Προεδρία της Ελβετίας στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη το 20262.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, συζητήθηκαν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, όπως τονίστηκε, υποστηρίζει σταθερά την ειρηνική επίλυση διαφορών μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης.

Ο γνώμονας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής παραμένει το Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ανθρωπιστικού Δικαίου, τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας και στο πλαίσιο αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερα η στάση της Ελβετίας ως κράτους-θεματοφύλακα των Συμβάσεων της Γενεύης και έδρας σημαντικών διεθνών οργανισμών.

Οικονομία, επενδύσεις και ευρωπαϊκή συνεργασία

Η Ελβετία, συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης, αναγνωρίστηκε ως σημαντικός εταίρος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και ευημερίας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η μετανάστευση και η έρευνα.

Η Ελβετία, κατά τον Έλληνα υπουργό, αποτελεί έναν από τους βασικούς ξένους επενδυτές στην Ελλάδα, με έντονη παρουσία στη φαρμακοβιομηχανία, τις τραπεζικές υπηρεσίες και την καινοτομία. Συμφωνήθηκε δε η ενίσχυση της επενδυτικής δυναμικής μέσα σε ένα σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο πεδίο του εμπορίου, επεσήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, διαπιστώθηκε ότι, παρότι η πορεία είναι ανοδική, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Επίσης, υπογραμμίστηκε η συμβολή του τουρισμού, καθώς η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Ελβετούς ταξιδιώτες.

Μετανάστευση, πολιτισμός και εκπαίδευση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία Ελλάδας – Ελβετίας για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας 2025-2029 μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων Μετανάστευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις ένταξης γυναικών και παιδιών, καθώς και ενίσχυση των διαδικασιών εθελούσιων επιστροφών.

Στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα συνεχίζει το σημαντικό έργο της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ανασκαφές στην Ερέτρια. Το νέο «Ελβετικό Σπίτι του Πολιτισμού, της Έρευνας και της Διπλωματίας», που εγκαινιάζεται στην Πλάκα, θα στεγάσει τόσο την Αρχαιολογική Σχολή όσο και τη νέα Πρεσβεία της Ελβετίας.

Παράλληλα, η δυναμική ελληνική ομογένεια στην Ελβετία λειτουργεί ως σταθερή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους δύο λαούς.

Η ιστορική σύνδεση μέσω του Ιωάννη Καποδίστρια

Πέρα από τη διπλωματική και οικονομική συνεργασία, υπενθύμισε ο κ. Γεραπετρίτης, Ελλάδα και Ελβετία συνδέονται και ιστορικά μέσα από τον κοινό τους «αρχιτέκτονα» Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννησή του.

Ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους υπήρξε καθοριστικός για τη θεσμική αναδιοργάνωση της Ελβετίας και τη διαμόρφωση του καθεστώτος μόνιμης ουδετερότητάς της, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Στα δε αποκαλυπτήρια της προτομής του στη Γενεύη, η Δήμαρχος Christina Kitsos τόνισε πως «ο Ιωάννης Καποδίστριας ενσαρκώνει τη διπλωματική ευφυΐα, την προνοητικότητα και το θάρρος να ενεργεί κανείς απέναντι στις ιστορικές προκλήσεις».

Όπως επισημάνθηκε, οι ίδιες αυτές ιδιότητες χαρακτηρίζουν και τον αντιπρόεδρο και υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας, ο οποίος, όπως κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης, με την παρουσία του στην Αθήνα επιβεβαιώνει το πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού που διέπει τις σχέσεις των δύο χωρών.