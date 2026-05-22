Σκηνές έντασης σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/5) στο Ηράκλειο Κρήτης, σε ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μια 22χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής, ο 26χρονος πρώην σύντροφός της δεν αποδέχθηκε τον χωρισμό τους. Όπως ανέφερε, την απείλησε τηλεφωνικά, ότι θα τη «πυροβολήσει», γεγονός που την τρόμαξε και την οδήγησε να ζητήσει άμεσα βοήθεια από την Αστυνομία.

«Επί έναν μήνα με ενοχλούσε επανειλημμένα με τηλεφωνήματα. Εχθές, η βραδιά ήταν λίγο πιο έντονη, όταν έμαθε ότι ένας συνάδελφος από τη δουλειά θα ερχόταν στο σπίτι. Όταν του είπα να χωρίσουμε, αυτός έγινε πιο κακός, πιο έντονος και εχθές νόμιζε ότι τον απατούσα, ενώ έχουμε χωρίσει και ότι έχω βάλει κάποιον άλλον στη ζωή μου. Αυτό φύτρωνε μέσα του και χθες ήταν το τελικό. Ήρθε από το σπίτι, εγώ δεν βρισκόμουν εκεί. Είχα ειδοποιήσει τους αστυνομικούς από την πρώτη στιγμή», δήλωσε η ίδια στο MEGA.

Οι αστυνομικοί, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα, την απομάκρυναν από το σπίτι και τη μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος συνέχισε να την καλεί και να την απειλεί.

«Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε, ότι “θα κάνω κακό στις γονείς σου”, ότι “θα σε πυροβολήσω”, ότι “θα βάλω χειροβομβίδα στο σπίτι που μένεις”, ότι θα πυροβολήσει το σπίτι μου, το μαγαζί που εργάζομαι. Μου έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα πριν και μου είπε “θα έρθω σπίτι σου, θα σε βρω, θα σε σκοτώσω”. Όταν καταλάβαμε ότι είναι κάτω από το σπίτι μου, εκεί η Αστυνομία επενέβη. Ήταν ένα μαχαίρι κουζίνας και ένα μαχαίρι, το κρητικό που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Παραδοσιακό. Μου είχε πει, ότι είχε δείρει την πρώην γυναίκα του, ότι την είχε χτυπήσει και είχε κάνει και αυτή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία».

Ο 26χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

«Μας έχει πει ότι τώρα κανέναν μήνα, με το που του είπε να χωρίσουν, την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και χθες το βράδυ ήταν το αποκορύφωμα. Την έπαιρνε τηλέφωνο, αυτή δεν του απαντούσε. Εν τω μεταξύ, έφτασε ένας συγγενής, ένας γνωστός μας, στο σπίτι των κοριτσιών. Το έμαθε αυτός ότι ήταν γνωστός μας στο σπίτι και κάνουν τα παιδιά παρέα και την έπαιρνε τηλέφωνο. Φώναζε και ότι θα την σκοτώσει, θα κάνει κακό σε εμάς. Θα κάνει κακό στη δουλειά», ανέφερε η μητέρα της 22χρονης.

«Με την καθοδήγηση της Αστυνομίας που ήρθε, ήρθε και αυτός και καταχτύπαγε και ‘θα σε κάνω και θα σε σκοτώσω και θα σου ρίξω τη γεμιστήρα’. Κι έτσι σιγά – σιγά με τη βοήθεια της Αστυνομίας και να είναι καλά τα παιδιά, τον πιάσανε. Βρέθηκαν δύο μαχαίρια από ό,τι ξέρω κι εγώ, το ένα ήταν επάνω του και το άλλο ήταν στο αυτοκίνητό του. Από την στιγμή που του είπε να χωρίσουν και μετά, αν γίνει συγκεκριμένα, όλο αυτό», συμπλήρωσε.

Γνώριμος των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς τον 8ο του 2025 συνελήφθη για εξύβριση και απειλή σε βάρος γυναίκας, ενώ τον 9ο του ’25 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της τότε συζύγου του.