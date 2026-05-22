Οδεύοντας προς το τέλος του, το 79ο Φεστιβάλ των Καννών, του οποίου τα βραβεία ανακοινώνονται το Σάββατο το απόγευμα στην τελετή λήξης, όπου θα τιμηθεί με έναν Χρυσό Φοίνικα καριέρας η αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και παραγωγός Μπάρμπρα Στράιζαντ, αφήνει πίσω του όμορφές κινηματογραφικές στιγμές που θα απασχολήσουν το κινηματογραφόφιλο κοινό κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του έτους που διανύουμε.

Ηδη, από τη μεθεπόμενη Πέμπτη 4 Ιουνίου ανοίγει στην Ελλάδα η τελευταία ταινία του ισπανού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ «Πικρές γιορτές», μια θαυμάσια εμπορική κίνηση της Cinobo, εταιρείας διανομής της ταινίας, καθώς, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αναμένεται να κάνει θραύση στα θερινά σινεμά όπου κυρίως θα παιχτεί (η πανελλήνια πρεμιέρα των «Πικρών γιορτών» θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο θερινό Cine Paris στην Πλάκα).

Ταινίες που ξεχώρισαν

Αν και ποτέ δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για το πώς θα κινηθεί μια κριτική επιτροπή, από τις ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος που ξεχώρισαν, κατά γενική ομολογία άρεσαν και κατά πάσα πιθανότητα θα ακουστούν στα βραβεία είναι οι «Fatherland» του Πολωνού Πάβελ Παβλικόφσκι που επιστρέφει στα χρόνια της επιστροφής του γερμανού συγγραφέα Τόμας Μαν στην πατρίδα του τη Γερμανία, «Suddain» του Ιάπωνα Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, μια πανέμορφη πολιτισμική μείξη Ιαπωνίας – Γαλλίας μέσα από τη σχέση δύο γυναικών, και «Coward» του Βέλγου Λούκας Ντον, μία από τις τελευταίες ταινίες που προβλήθηκαν στο διαγωνιστικό τμήμα, η οποία συγκίνησε διότι με ασυνήθιστα τρυφερό τρόπο μιλάει για τη σκληρότητα του πολέμου που εδώ είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος.

Ο πόλεμος πάντως ήταν γενικότερα ένα θέμα που κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαημέρου κυριάρχησε στις οθόνες των αιθουσών στις Κάννες. Ταινίες όπως οι «Moulin» του Ούγγρου Λάζλο Νέμες, «Notre salut» της Ζαν Αρ και εκτός διαγωνισμού οι «Τρίτη νύχτα» του Ντανιέλ Οτέιγ και «Σαρλ ντε Γκωλ», που αναφέρονται στη δράση της γαλλικής αντίστασης – και γενικότερα της Γαλλίας – κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, απασχόλησαν το κοινό σε γεμάτες αίθουσες. Είναι γεγονός ότι με πέντε συμμετοχές στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα η Γαλλία είχε ιδιαιτέρως έντονη παρουσία στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών και πολύ δύσκολα θα μείνει εκτός βράβευσης.

Η ελληνική συμμετοχή

Την παγκόσμια πρεμιέρα της έκανε στις Κάννες η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη «Τιτανικός Ωκεανός» που προβλήθηκε στο τμήμα Ενα Κάποιο Βλέμμα. Γυρισμένη στην Ιαπωνία και με ιάπωνες ηθοποιούς, η ταινία παρακολουθεί τα δρώμενα σε μια σχολή εκπαίδευσης γοργόνων προκειμένου να λάβουν μέρος σε ένα παγκόσμιο τουρνουά. Η Κοτζαμάνη εστιάζει στα πρόσωπα των κοριτσιών – κάθε κοπέλα έχει το δικό της ψευδώνυμο, Fantasy, Deep Sea, Yokohama Blue κ.ά. – και εξετάζοντας προσεκτικά την ξεχωριστή προσωπικότητα της καθεμιάς φτιάχνει μια όμορφη «συλλογή» γυναικείων χαρακτήρων.

Ανάμεσα σε όλες αυτές τις γοργόνες «κολυμπάει» ο «καρχαρίας», ο εκπαιδευτής τους στη σχολή και το μόνο αρσενικό ανάμεσά τους. «Οι καρχαρίες μπορούν να αισθανθούν την καρδιά της γοργόνας, αλλά το πιο όμορφο πράγμα είναι η γοργόνα να παραπλανήσει τον καρχαρία», ακούμε κάποια στιγμή στην ταινία, στην οποία δημιουργείται μια παράξενη ερωτική ατμόσφαιρα ενταγμένη σε μια πανδαισία χρωμάτων όπου κυριαρχούν το ροζ και το μπλε. Ασυνήθιστη ταινία, διακρίνεται από μια σκηνοθετική φρεσκάδα και πολύ πιθανόν να μην απουσιάσει από τα βραβεία του τμήματος.

Συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, ο «Τιτανικός Ωκεανός» είναι ο τελευταίος φεστιβαλικός κρίκος στη μέχρι σήμερα επιτυχημένη καριέρα της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Την τελευταία δωδεκαετία, μικρού και μεσαίου μήκους ταινίες της έχουν παιχθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου: «Washingtonia» – Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους Ταινιών Φεστιβάλ Βερολίνου 2014, «Yellow Fieber» – Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους Ταινιών Φεστιβάλ Λοκάρνο 2015, «Limbo» – Εβδομάδα Κριτικής Φεστιβάλ Καννών 2016, «Ηλεκτρικός Κύκνος» / Electric Swan – Φεστιβάλ Βενετίας 2019, «Αυτό που δεν ήξερε η Μαίρη» / What Mary Didn’t Know – Φεστιβάλ Λοκάρνο 2024.