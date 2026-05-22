Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», οι αλήθειες δεν μπορούν πια να κρυφτούν. Μέσα σε ένα φορτισμένο συναισθηματικά περιβάλλον, η αγάπη, η απώλεια, η προδοσία και η ανάγκη για δικαίωση αναμειγνύονται επικίνδυνα και οδηγούν τους ήρωες σε συγκρούσεις και αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον τους καταλυτικά.

Κάποιοι θέλουν να πάρουν εκδίκηση με κάθε τρόπο και δεν τους νοιάζει αν θα καταστρέψουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Από Δευτέρα 25 έως και Πέμπτη 28 Μαΐου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας και η Αρετή περιμένουν τρισευτυχισμένοι το μωρό τους, όμως τα νέα για τον θάνατο της Κατερίνης τον καταρρακώνουν και σκορπούν θλίψη σε όλους.

Η Αλεξάνδρα αιφνιδιάζεται όταν της λέει ο Οδυσσέας πως είναι ξανά με την Αρετή και έχοντας στα χέρια της το βίντεο από το ξενοδοχείο, προετοιμάζει το μεγάλο της «χτύπημα».

Ο Σταύρος μαθαίνει την αλήθεια για τον βιολογικό πατέρα του και αποφασίζει να τον αναζητήσει.

Ο Νταγιάννος συνέρχεται από τη βίαιη επίθεση του Στάθη, αλλά στο σπίτι του οι ισορροπίες είναι για μία ακόμη φορά εύθραυστες.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 83 (Δευτέρα 25 Μαΐου)

Η Αρετή με τον Οδυσσέα πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, περιμένοντας το μωράκι τους, όσο η Αλεξάνδρα βλέπει αποσβολωμένη το βιντεοληπτικό υλικό του ξενοδοχείου από εκείνη τη νύχτα και σχεδιάζει την επόμενη κίνησή της. Η Μιρέλλα έρχεται με ανατρεπτικές πληροφορίες για το παρελθόν του Πωλ στην Ολλανδία, με την Ελένη να την αιφνιδιάζει καλώντας τον αστυνόμο. Η Μαρίκα, όπως κι όλη η οικογένεια, αγωνιά για την κατάσταση του Νταγιάννου και έρχεται σε επικοινωνία με τον Μπακύρα, προκειμένου να μάθει ποιος τον χτύπησε. Τέλος, η Μαργαρίτα αποφασίζει να πει στον Σταύρο την αλήθεια για τον πατέρα του.

Επεισόδιο 84 (Τρίτη 26 Μαΐου)

Η επίθεση στον Νταγιάννο φέρνει τα πάνω κάτω και η Μαρίκα ψάχνει απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από ό,τι συνέβη, ενώ οι υποψίες στρέφονται ευθέως στην Άσπα, πυροδοτώντας μια σφοδρή σύγκρουση. Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα, όταν ο Οδυσσέας τής αποκαλύπτει ότι έχει επιστρέψει στην Αρετή, όμως δεν μένει με σταυρωμένα χέρια και κινείται ψυχρά, ετοιμάζοντας ένα επικίνδυνο σχέδιο. Παράλληλα, ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με την πιο προσωπική του αλήθεια και αποφασίζει να αναζητήσει τον βιολογικό του πατέρα. Και ενώ όλα

μοιάζουν να ισορροπούν… μια απρόσμενη κλήση διακόπτει την ηρεμία της νύχτας και τα νέα για τον χαμό της Κατερίνης πέφτουν σαν κεραυνός, σκορπώντας θλίψη.

Επεισόδιο 85 (Τετάρτη 27 Μαΐου)

Το νέο του θανάτου της Κατερίνης καταρρακώνει τον Οδυσσέα και την Αννέζα, ενώ ο Οδυσσέας επωμίζεται το βάρος του ταξιδιού στην Ελβετία, προκειμένου να τη συνοδέψει πίσω για να γίνει η κηδεία. Η κατάσταση της υγείας του Νταγιάννου βελτιώνεται αισθητά και η ξαφνική παρουσία του Άλκη στο σπίτι βάζει την Άσπα σε υποψίες. Ο Νικήτας βρίσκει τρόπο να απελευθερώσει τη Φαίη και η Μίνα κάνει έντρομη μία ανακάλυψη, που τη βάζει σε δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους. Τέλος, η Αρετή συμπαραστέκεται στον Οδυσσέα, λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα που τους επιφυλάσσει η Αλεξάνδρα με το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό.

Επεισόδιο 86 (Πέμπτη 28 Μαΐου)

Μετά την κηδεία της Κατερίνης, η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, όμως οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες. Η Αλεξάνδρα ακόμα και μέσα σ’ αυτό το κλίμα δεν χάνει ευκαιρία να πλησιάσει τον Οδυσσέα και να του κάνει μια ιδιαίτερη πρόταση. Παράλληλα, βάζει τη Βάλια να προσεγγίσει την Αρετή, χωρίς εκείνη να φαντάζεται ότι η κίνηση αυτή θα τη φέρει αντιμέτωπη με το πιο σκοτεινό της μυστικό. Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος συνεχίζει με πείσμα την αναζήτηση του πατέρα του, μια εξέλιξη που αρχίζει να ανησυχεί την Ελένη. Κι ενώ ο Ορφέας πηγαίνει αποφασισμένος στην εταιρεία, για να διεκδικήσει ό,τι του ανήκει, ο Οδυσσέας τού λέει κάτι που τον βάζει σε άσχημες σκέψεις.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

