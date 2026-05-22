Οι φίλοι της τουρκικής ομάδας μαζεύτηκαν στο Θησείο και τραγουδάνε ρυθμικά συνθήματα τους, λίγο πριν αναχωρήσουν για το Telekom Center Athens, ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Final Four, κόντρα στον Ολυμπιακό (22/05, 18:00, Novasports Prime).

Οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε συνεχίζουν την οργανωμένη μετακίνησή τους προς το ΟΑΚΑ, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν ελέγχους στο Θησείο πριν από την επιβίβασή τους στους συρμούς του ΗΣΑΠ. Οι Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προχωρώντας σε ελέγχους εισιτηρίων, ταυτοποίησης στοιχείων και προσωπικών αντικειμένων, με στόχο την ομαλή μεταφορά των Τούρκων φιλάθλων προς το Telekom Center Athens.

