Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μαζευτεί στο σταθμό του ΗΣΑΠ νέου φαλήρου, έξω από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Με συνθήματα περιμένουν το τρένο, όπου θα τους μεταφέρει προς το ΟΑΚΑ, για τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (18:00).
Φενέρμπαχτσε: Καπνογόνα και αυστηροί έλεγχοι κατά την αναχώρηση των οπαδών της (vids)
Οι φίλοι της τουρκικής ομάδας μαζεύτηκαν στο Θησείο και τραγουδάνε ρυθμικά συνθήματα τους, λίγο πριν αναχωρήσουν για το Telekom Center Athens, ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Final Four, κόντρα στον Ολυμπιακό (22/05, 18:00, Novasports Prime). Οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε συνεχίζουν την οργανωμένη μετακίνησή τους προς το ΟΑΚΑ, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν ελέγχους στο […]
Ώρα Final Four: Δείτε την εκπομπή live στο tanea.gr
Το Final Four της Euroleague αρχίζει, με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στις 18:00. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχέουν στην κατάκτηση του τροπαίου μετά απο 13 χρόνια αναμονής. Ενώ, η τούρκικη ομάδα θέλει να υπερασπιστεί τον θρόνο της και να κάνει το back to back. Στην εκπομπή Ώρα Final Four παρουσιαστές είναι οι Άλκης Τσαβδαράς […]
EuroLeague: Live όλες οι εξελίξεις για το Final Four της Αθήνας
Στις 18:00 ξεκινάει ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, στις 21:00 της Ρεάλ με την Βαλένθια - Ανησυχία με τα εισιτήρια των οπαδών των ερυθρόλευκων
Κανονικά στις 18:00 το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε παρά τη φημολογία για αλλαγή ώρας
Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν λίγο πριν από το τζάμπολ σχετικά με πιθανή μετάθεση της ώρας του ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, το παιχνίδι θα ξεκινήσει τελικά όπως είχε εξαρχής οριστεί, στις 18:00. Η αναστάτωση προέκυψε εξαιτίας ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων, καθώς ορισμένοι φίλαθλοι δεν είχαν ολοκληρώσει την […]
Ο Ολυμπιακός και η ιστορία των Final Four: Από το 1994 μέχρι την Αθήνα του 2026, μια πορεία γεμάτη τίτλους και πληγές
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ακόμα ένα Final Four, της Αθήνας αυτή τη φορά. Αντίπαλοί του οι Φενέρμπαχτσε (περσινή πρωταθλήτρια), Ρεάλ Μαδρίτης και η νεοφώτιστη Βαλένθια, που συμμετέχει για πρώτη φορά. Η παράδοση δεν είναι με το μέρος του στα Final Four, αλλά ας ανατρέξουμε πίσω στο παρελθόν. Θυμίζουμε, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη […]