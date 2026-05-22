Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22/5) στον Βόλο, όταν νταλίκα παρέσυρε πεζή στο ύψος του κυκλικού κόμβου της οδού Αθηνών.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν η γυναίκα η οποία διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα, παρασύρθηκε από νταλίκα που εισέρχονταν στην Αθηνών από τον κυκλικό κόμβο.

Αμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη διακόμισε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο Αχιλλοπούλειο.