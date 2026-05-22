Από το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026.

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά τυπικής ανάπτυξης αλλά και παιδιά με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οικογένειες να εξασφαλίσουν δωρεάν φιλοξενία μέσω ηλεκτρονικής επιταγής (voucher).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε παιδιά εργαζομένων του Φορέα.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και, εφόσον εγκριθεί, λαμβάνουν το voucher κατασκήνωσης. Μέσω αυτού μπορούν να επιλέξουν κατασκηνωτική επιχείρηση από τις συμμετέχουσες, να καθορίσουν την επιθυμητή περίοδο και να εξασφαλίσουν θέση για το παιδί τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Διάρκεια και περίοδοι φιλοξενίας

Για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, η κατασκηνωτική περίοδος εκτείνεται από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, με συνολικά πέντε περιόδους φιλοξενίας.

Για παιδιά με αναπηρία, η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, με αντίστοιχες περιόδους και μία επιπλέον κατασκηνωτική φάση. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να διαφοροποιούνται ελαφρώς ανά κατασκήνωση, ανάλογα με τον προγραμματισμό της.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταγμένων φορέων, τομέων και κλάδων του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα για το 2026.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των τέως Ταμείων, όπως το Τ.Α.ΞΥ, το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε., το Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Π.Δ.Α., Τ.Υ.Δ.Π., Τ.Υ.Δ.Θ., Τ.Α.Ν., Τ.Α.Σ.), ο Ο.Α.Ε.Ε. και οι επιμέρους τομείς του, το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., ο Τ.Π.Δ.Ε. και το Τ.Α.Π.Ι.Τ..

Επίσης, δικαιούνται συμμετοχής τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών που είναι άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου των γονέων τους, καθώς και παιδιά ασφαλισμένων ή υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ με αποδεδειγμένη αναπηρία 67% και άνω. Συμμετέχουν, τέλος, και τα παιδιά υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του Οργανισμού.

Υποβολή αιτήσεων και θέσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, έως την 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59, μέσω του ιστότοπου www.efka.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet. Για το πρόγραμμα του 2026 προβλέπονται 36.000 θέσεις φιλοξενίας σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους.

Κριτήρια επιλογής και αποτελέσματα

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται με αυτόματη μοριοδότηση, βάσει οικογενειακής κατάστασης και πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Για τα παιδιά με αναπηρία 67% και άνω προβλέπεται κατ’ εξαίρεση ένταξη στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει, ώστε να εκδώσουν, να εκτυπώσουν και να προσκομίσουν στην κατασκήνωση την ηλεκτρονική επιταγή συμμετοχής (voucher).