Καθησυχαστικό εμφανίζεται το υπουργείο Υγείας σχετικά με την κατάσταση της αναπληρώτριας υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο ότι «δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή».

«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας», επισημαίνεται.