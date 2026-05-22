Ένα εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο μεγάλης συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε όλη τη χώρα.

Η δράση οργανώθηκε με καθοδήγηση και παρακολούθηση από την Κεντρική Αίθουσα Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας τον πλήρη συντονισμό των ελέγχων και την άμεση ανταπόκριση των συνεργείων.

Συνολικά, 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, υποστηριζόμενα από 4 υπεύθυνους χειριστές θαλάμου και 4 επιχειρησιακούς αναλυτές, πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους στις εγκαταστάσεις των στοχευμένων επιχειρήσεων σε 14 πόλεις: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα.

Κατά τους τελωνειακούς και φορολογικούς ελέγχους διερευνήθηκε η πιθανή τέλεση οικονομικών εγκλημάτων. Ως αποτέλεσμα, προσήχθησαν στον Εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, ενώ κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου.

Παράλληλα, εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, καθώς και δεύτερος χώρος όπου διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται στους πελάτες των επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου.