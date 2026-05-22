Σήμερα, 22 Μαΐου 2026, αναμένεται να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, το οποίο συγκέντρωσε φέτος πρωτοφανές ενδιαφέρον από τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατατέθηκαν 800.000 αιτήσεις, ενώ θα διατεθούν μόλις 300.000 vouchers. Αυτό σημαίνει ότι περίπου μισό εκατομμύριο αιτούντες θα μείνουν εκτός του προγράμματος, παρά τη μεγάλη συμμετοχή.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα – Δείτε τους πίνακες

Οι ενδιαφερόμενοι, μόλις αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού, θα πρέπει να ελέγξουν αν περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες, οι οποίοι θα δημοσιευθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε:

κράτηση συμβεβλημένου καταλύματος,

έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων.

Η έγκαιρη κράτηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα διαθεσιμότητας κατά την περίοδο αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ενεργοποίηση της επιταγής διαμονής

Για να ενεργοποιηθεί η επιταγή διαμονής απαιτούνται δύο βασικές ενέργειες:

υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ δικαιούχου και παρόχου καταλύματος,

ηλεκτρονική καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Αν δεν ολοκληρωθούν και τα δύο στάδια, η επιταγή παραμένει ανενεργή.

Η ΔΥΠΑ υπενθυμίζει ότι όσοι επιλεγούν αλλά δεν αξιοποιήσουν την επιταγή εντός της διάρκειας του προγράμματος, ενδέχεται να αποκλειστούν από τις δύο επόμενες περιόδους κοινωνικού τουρισμού. Εξαίρεση αποτελούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι πολύτεκνοι.