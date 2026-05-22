Ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως στην Ισπανία, καθώς οι εργασίες ανάπλασης εν όψει καλοκαιριού στην παραλία Almadraba του Αλικάντε αποκάλυψαν ένα αντικείμενο ηλικίας περίπου 2.000 ετών, που ανήκει στη ρωμαϊκή περίοδο.

Οι εργάτες έμειναν άφωνοι όταν εντόπισαν ένα λευκό μαρμάρινο κεφάλι, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, χρονολογείται από την Υψηλή Αυτοκρατορική Ρωμαϊκή περίοδο, δηλαδή τον πρώτο ή τον δεύτερο αιώνα μ.Χ.

📢💣 Ojo al bellísimo busto en mármol de la diosa Venus que acaba de aparecer en la playa de la Almadraba en Alicante. Los primeros análisis la datan en torno a los ss. I – II d.C., y formaría parte de la decoración escultórica de una villa hallada en la misma zona en 2025 🧵👇 pic.twitter.com/DjPLaJKVkF — César Dorado 🏺🏛️ (@CDorado75) May 20, 2026

Όπως αναφέρουν οι αρχαιολόγοι, το άγαλμα πιθανότατα απεικονίζει τη θεά Αφροδίτη. Παρά τις μικρές φθορές στη μύτη, η προτομή διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ η πολιτιστική και ιστορική της αξία θεωρείται ανυπολόγιστη. Οι διαστάσεις της είναι ύψος 22,22 εκατοστά και πλάτος 19,78 εκατοστά.

Η σημασία του ευρήματος

Το συμβούλιο του Αλικάντε περιέγραψε το αντικείμενο ως «ρωμαϊκή κεφαλή μεγάλης καλλιτεχνικής ποιότητας και σε άριστη κατάσταση διατήρησης». Οι αρχαιολόγοι ήδη το κατατάσσουν ανάμεσα στα πιο σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής εποχής στην περιοχή.

Η παραλία Almadraba είναι χαρακτηρισμένη ως αρχαιολογικός χώρος τα τελευταία 15 χρόνια, μετά τον εντοπισμό ερειπίων ρωμαϊκής βίλας. Εκτιμάται ότι το μαρμάρινο κεφάλι αποτελούσε μέρος της διακόσμησης αυτής της οικίας.

Μετά την ανακάλυψη, οι εργασίες ανάπλασης στην παραλία έχουν προσωρινά ανασταλεί, ώστε να συνεχιστούν οι αρχαιολογικές έρευνες με ασφάλεια και ακρίβεια.