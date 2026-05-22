Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος του 35,5ου χιλιομέτρου κοντά στην οδό Αλκυονίδων, στο Κορωπί, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν τρία Ι.Χ. οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 56χρονος άνδρας, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία πραγματοποιεί έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.