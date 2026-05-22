Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται σήμερα η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, στην παραλιακή λεωφόρο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού, από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην άνοδο, κυρίως προς Νέα Ιωνία και τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στο ρεύμα καθόδου από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα κοντά στους κόμβους που συνδέονται με την Αττική Οδό.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως από το ύψος του Αλίμου έως το Παλαιό Φάληρο και τον Πειραιά.

Επιβαρυμένη παραμένει και η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 22, 2026

