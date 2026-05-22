Αποφυλακίστηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο άνθρωπος που καταδικάστηκε ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λάμπρος».

Η αποφυλάκισή του αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Εφετών ύστερα από 24 χρόνια κράτησης. Ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποφυλάκιση συνοδεύεται από περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση μηνιαίας εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και δήλωση μόνιμης κατοικίας.

Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, καθώς και για εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γεννημένος στο Παρίσι το 1944, είναι Έλληνας τρομοκράτης και ιδρυτικό στέλεχος της οργάνωσης 17 Νοέμβρη, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λάμπρος». Έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Γιος του Δημήτρη Γιωτόπουλου, στελέχους του τροτσκιστικού κινήματος και ηγέτη του ρεύματος του Αρχειομαρξισμού, και της Ζωής Μεταξά, μεγάλωσε στο Χαλάνδρι. Το 1962 επέστρεψε στο Παρίσι, όπου σπούδασε μαθηματικά και οικονομικά.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Θεμελιώδη Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Paris 7 και το 2021 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Το διδακτορικό του εκπονήθηκε εντός των φυλακών και αφορούσε τις εξισώσεις Navier-Stokes χωρίς κατακόρυφο ιξώδες.

Πολιτική δράση και αντιδικτατορική δραστηριότητα

Ο Γιωτόπουλος υπήρξε μέλος της ΕΔΑ και μετά την επιβολή της Χούντας συμμετείχε στην οργάνωση 29 Μάη και αργότερα στη Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση (ΛΕΑ), της οποίας υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος. Το 1968 φέρεται να ταξίδεψε στην Κούβα για εκπαίδευση στο αντάρτικο πόλης, ύστερα από συστάσεις του Μιχάλη Ράπτη («Μισέλ Πάμπλο»).

Το 1971 καταδικάστηκε ερήμην από το ειδικό δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε σε βομβιστική ενέργεια στο υπόγειο της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η ΛΕΑ. Από τότε χρησιμοποιούσε το όνομα «Μιχάλης Οικονόμου» μέχρι τη σύλληψή του το 2002.

Μετά την πτώση της Χούντας επέστρεψε στην Αθήνα, εργάστηκε ως μεταφραστής και διέμενε στον Βύρωνα και στους Λειψούς μαζί με τη σύντροφό του, Μαρί Τερέζ Πεϊνό.

Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Στις 17 Ιουλίου 2002 συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στους Λειψούς. Του αποδόθηκαν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις, καθώς και για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη, βάσει μαρτυριών συγκατηγορουμένων και στοιχείων της αστυνομίας.

Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενοχοποιήθηκε από συγκατηγορουμένους του για ευνοϊκή μεταχείριση. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για όλες τις ενέργειες της οργάνωσης έως τον Ιούλιο του 2002, ενώ του αποδόθηκε ο ρόλος του ηγέτη.

Δίκη και φυλάκιση

Πρωτόδικα καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης, απόφαση που χαρακτήρισε υπαγορευμένη από ξένα συμφέροντα. Μετά την απόφαση οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου βρισκόταν ήδη προφυλακισμένος.

Το Δεκέμβριο του 2005 ξεκίνησε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποχώρησε προσωρινά, ανακαλώντας την εντολή εκπροσώπησης προς τους δικηγόρους του. Το δικαστήριο διόρισε εκ νέου τους ίδιους, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε για να παρουσιάσει τις θέσεις του.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε ποινή 17 φορές ισόβια για τα ίδια εγκλήματα. Η αίτηση αναίρεσης που υπέβαλε απορρίφθηκε από τον Άρειο Πάγο, ενώ το 2011 προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τον Μάρτιο του 2010 ο Συνήγορος του Πολίτη δικαίωσε τον Γιωτόπουλο μετά την απόρριψη αιτήματός του για χρήση υπολογιστή για εκπαιδευτικούς λόγους.