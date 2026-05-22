Το έργο του ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη «Ποίηση (Ευαγγελισμός)» σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, καθώς πωλήθηκε έναντι 1.258.000 ευρώ στη δημοπρασία του οίκου Bonhams, κατακτώντας τον τίτλο του ακριβότερου ελληνικού έργου του 20ού αιώνα. Ο πίνακας δημιουργήθηκε το 1950 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του καλλιτέχνη που έχουν παρουσιαστεί ποτέ σε δημοπρασία.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με την αρχική εκτίμηση να ανέρχεται στις 300.000 ευρώ. Ωστόσο, η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ το ανώτατο εκτιμώμενο όριο των 500.000 ευρώ.

Οι πρώτες προσφορές αυξάνονταν κατά 10.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι άρχισαν να πλειοδοτούν με διαφορές των 50.000 ευρώ, μέχρι που το έργο κατακυρώθηκε στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ποσό στο οποίο προστέθηκαν ακόμη 250.000 ευρώ προμήθειας.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το μεγαλύτερο σε διαστάσεις έργο του Παρθένη που έχει εμφανιστεί ποτέ σε δημοπρασία. Παράλληλα, έχει παρουσιαστεί σε αρκετές εκθέσεις αφιερωμένες στον καλλιτέχνη, με πιο πρόσφατη εκείνη της Εθνική Πινακοθήκη το 2022, όπου κατείχε κεντρική θέση στον εκθεσιακό χώρο. Ανήκε σε ιδιωτική συλλογή.