Είναι για τους κοινούς θνητούς άπιαστο όνειρο, όπως η συγκεκριμένη Ferrari Enzo έχει την υπογραφή των δημιουργών του και φυσικά κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο μόνο σε εννιά κομμάτια!

Μηχανικά, η Enzo φέρει τον 6.000 κ.εκ ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα, απόδοσης 660 ίππων στις 7.800 σ.α.λ. και 657 Nm ροπής στις 5.500 σ.α.λ., ενώ το όριο περιστροφής του είναι στις 8.200 σ.α.λ.

Από το 2004 που κυκλοφόρησε, έχει διανύσει 19.079 χιλιόμετρα και ο οίκος δημοπρασιών RM Sotheby’s εκτιμά πως θα πιάσει μια τιμή μεταξύ των 4,9 και 5,3 εκατ. ευρώ, στη δημοπρασία που θα γίνει στα τέλη του μήνα στο Μονακό.