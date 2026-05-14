Ενταση επικράτησε στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli, καθώς μετά τον αγώνα ξέσπασε καβγάς μεταξύ των πληρωμάτων της Lamborghini με αριθμό 66 της Vincenzo Sospiri και της Audi με αριθμό 99 της Tresor Attempto.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς, η ένταση κορυφώθηκε στην πίστα, με αποτέλεσμα μια εκρηκτική συμπλοκή μεταξύ των πληρωμάτων της Lamborghini Vincenzo Sospiri με αριθμό 66 και της Audi Tresor Attempto με αριθμό 99. Ουσιαστικά, ο εορτασμός μετά τον αγώνα γρήγορα εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωτική μάχη σώμα με σώμα, καθώς τα μέλη των ομάδων συγκρούστηκαν εν μέσω φωνών και χάους, τραβώντας την προσοχή τόσο των σοκαρισμένων θεατών όσο και των αξιωματούχων.

Το Audi Tresor Attempto με αριθμό 99 των Alex Aka, Andrea Frassineti και Ariel Levi, το οποίο είχε τερματίσει τέταρτο αφού είχε εκτοπιστεί από την πρωτοπορία, αποκλείστηκε από τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν του Italiano Gran Turismo Endurance στο Misano για αντιαθλητική συμπεριφορά. Αυτό ήταν και η αφορμή για να ανάψουν τα αίματα και να μετατραπεί σε ρίνγκ το πιτ στοπ!