Σήμερα, η κατηγορία των camper van έρχεται να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον των ανήσυχων ανθρώπων που βλέπουν το αυτοκίνητο ως κινητό σπίτι έτοιμο να γράψει χιλιόμετρα χωρίς περιορισμούς χάρη στα κονφόρ που προσφέρουν ώστε να μην λείψει τίποτα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη κατηγορία έχει ανέβει επίπεδο, σε ανέσεις, τεχνολογία και φυσικά τους ευρηματικούς χώρους που θα σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση να μείνεις σε ξενοδοχείο. Πιο απλά, το ξενοδοχείο είναι στο τιμόνι σου, αξίας …πέντε αστέρων!

Το California είναι ο εκπρόσωπος των νέων camper vans που βασίζεται στο σύγχρονο Multivan. Είναι πιο ευρύχωρο, έξυπνο, εκλεπτυσμένο και βιώσιμο από ποτέ και συνεχίζει την ιστορία επιτυχίας των προκατόχων του, διατηρώντας χαρακτηριστικά, όπως η ανακλινόμενη οροφή.

Η VW έχει να προτείνει το νέο California, ένα από τα πιο επιτυχημένα camper van που δεν θα αφήσουν αδιάφορο των υποψήφιο αγοραστή αλλά αντιθέτως θα τον αφήσουν με …ανοιχτό το στόμα. Το Volkswagen California Ocean 2.0 TDI έχει τα πάντα ώστε να τη βγάλεις …ζάχαρη σε κάθε διαδρομή. Απλά, σχεδιάζεις τη διαδρομή, το μακροσκελές ταξίδι και το Γερμανικό μοντέλο τα αναλαμβάνει.

Aλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το California κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία Compact Camper Buses, συγκεντρώνοντας το 25,1% των ψήφων, ενώ το Grand California κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία Camper με μπάνιο, με 12,7%.

Στην ελληνική αγορά ξεχωρίζει η έκδοση California Ocean, με ένα ολοκληρωμένο εξοπλισμό που θυμίζει κουκέτα πολλών αστέρων.

Στο πίσω τμήμα υπάρχει μια πρακτική κουζίνα που θα κάνει πιο φτωχούς τους ιδιοκτήτες ταβέρνας, κρεβάτια στο κάτω τμήμα αλλά και αναδιπλούμενο μεγάλο διπλό κρεβάτι στην οροφή.

Τα εμπρός καθίσματα περιστρέφονται κατά 180 μοίρες, κάτι πρακτικό όταν είσαι σταματημένος για να δημιουργείς το δικό σου σαλονάκι.

Το μήκους 5 μέτρων βαν μπορεί να κινηθεί σβέλτα στην Εθνική οδό αλλά και στα επαρχιακά “κομμάτια” χάρη στην άφθονη ροπή που αγγίζει τα 350 Nm. Στη μέτρηση μας για την κατανάλωση δεν περιμένα κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε δει στο συγκεκριμένο μοτέρ. Αν κινείσαι σε νορμάλ ρυθμούς μπορείς άνετα να κρατηθείς στα 7,5 – 8 λίτρα ανά 100χλμ, παρά τους 2,5 τόνους που κουβαλάς εξαιτίας όλους του νοικοκυριού.

Το πλήρως εξοπλισμένο αυτοκίνητο…σπίτι συμπεριφέρεται όπως ένα επιβατικό, σβέλτα στην πόλη χάρη στην εξαιρετική ορατότητα που έχει ο οδηγός.

Ο οδηγός στην δίλιτρη ντίζελ έκδοση απλά γνωρίζει ότι τα χιλιόμετρα μπορούν να γίνουν απολύτως άνετα και οικονομικά φροντίζοντας να ελέγχει όλες τις λειτουργίες μέσω του ψηφιακού πίνακα οργάνων 12 ιντσών με κεντρική οθόνη αφής 13 ιντσών. Και οι δύο οθόνες είναι στον βασικό εξοπλισμό, με ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone Apple CarPlay και Android Auto, το σύστημα εκκίνησης keyless και ένα πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται σύγχρονες λύσεις infotainment και ο φωνητικός βοηθός IDA με ενσωμάτωση ChatGPT.

Σε κάθε περίπτωση το νέο Volkswagen California Ocean 2.0 TDI είναι στην ατζέντα των επιλογών του κλειστού club των συγκεκριμένων αγοραστών που έχουν τη δυνατότητα να το αποκτήσουν και ιδίως να έχουν και το χρόνο να περάσουν μαζί του, ώρες, ημέρες, εβδομάδες χωρίς να κοιτούν το ρολόι.