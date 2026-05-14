Συγκρούσεις ομάδων ενόπλων που ξέσπασαν την Κυριακή σε συνοικίες στο βόρειο τμήμα της αϊτινής πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς οδήγησαν στον εκτοπισμό κάπου 5.300 ανθρώπων μέσα σε τρεις ημέρες, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε χθες ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε τοπικό σταθμό του ραδιοφωνικού δικτύου Magik 9.

«Τόσους πολλούς τραυματίες σε τόσο λίγο χρόνο δεν είχαμε δει ποτέ», τόνισε η Σάρα Σατό, στέλεχος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) στην Αϊτή.

Η φτωχότερη χώρα της Καραϊβικής, η Αϊτή, μαστίζεται για χρόνια από τη βία των συμμοριών, που έχουν πολλαπλασιάσει τις αιματηρές επιθέσεις, τις απαγωγές για λύτρα, τους βιασμούς. Η κατάσταση δεν σταματά να χειροτερεύει, ειδικά τα τελευταία δυο χρόνια.

Χθες συνέχιζαν να μαίνονται συγκρούσεις συμμοριών στον βόρειο τομέα της Πορτ-ο-Πρενς παρότι αναπτύχθηκαν μονάδες της αϊτινής αστυνομίας για να αποκαταστήσουν την τάξη, είπε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις αϊτινές δυνάμεις ασφαλείας.

Νοσοκομείο της MSF στη Σιτέ Σολέιγ αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του και να απομακρύνει εσπευσμένα προσωπικό και ασθενείς.

«Παραλάβαμε πολύ μεγάλο αριθμό τραυματιών από σφαίρες. Στο νοσοκομείο της Φοντέν, λόγω της εγγύτητάς του στις συγκρούσεις, αναγκαστήκαμε να απομακρύνουμε εσπευσμένα το προσωπικό και να μεταφέρουμε τους ασθενείς. Κάθε φορά που ανοίγαμε τις μπαριέρες για να παραλάβουμε τραυματίες, βλέπαμε πολίτες που κατέρρεαν».

Η κ. Σατό περιέγραψε τρομακτική κατάσταση· είπε χαρακτηριστικά πως «έβρεχε αδέσποτες σφαίρες».

«Δεν ήμασταν ασφαλείς ούτε καν μέσα στο νοσοκομείο. Ένας από τους φύλακές μας χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα», εξήγησε.

Πάνω από 40 άνθρωποι με τραύματα από σφαίρες χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη μέσα σε λιγότερες από 12 ώρες, σημείωσε χθες ο Φαρχάν Χακ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ προετοιμάζει «συλλογική ανθρωπιστική αντίδραση στο ασταθές και ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας», είπε ο Φαρχάν Χακ.

Νέα πολυεθνική δύναμη, που αναμένεται να έχει πιο ενεργό—επιχειρησιακό—ρόλο στις προσπάθειες αντιμετώπισης των συμμοριών, έχει αρχίσει να φτάνει στην Αϊτή για να αντικαταστήσει την Πολυεθνική Αποστολή Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ), που είχε αναπτυχθεί από τον Ιούνιο του 2024 υπό τη διοίκηση της Κένυας, αλλά ήταν υποστελεχωμένη, ενώ σκόνταψε σε ελλείψεις εξοπλισμού και χρηματοδότησης.

Όμως ως αυτό το στάδιο στην αϊτινή πρωτεύουσα δεν βρίσκεται παρά μόνο ένα πρώτο απόσπασμα στρατιωτικών του Τσαντ, αποτελούμενο από 400 άνδρες.

Συνοικίες στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, συμπεριλαμβανομένης της Σιτέ Σολέιγ, είχαν ήδη υποστεί τις συνέπειες σφοδρών συγκρούσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σχεδόν 8.000 άνθρωποι, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.