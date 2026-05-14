Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό φορολογούμενων με κρυφά εισοδήματα εντός και εκτός Ελλάδας με τον ελεγκτικό μηχανισμό να «τρέχει» μαζικές διασταυρώσεις και να σχεδιάζει να στείλει τουλάχιστον 12.000 «ραβασάκια» με φόρους για παλιές «αμαρτίες».

Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται οι ανοιχτές υποθέσεις του 2020, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς, με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να έχουν λάβει εντολή να ελεγχθούν άμεσα. Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, θα σταλούν κλήσεις στους φορολογούμενους προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και όσοι δεν πείσουν τις φορολογικές αρχές, θα βρεθούν αντιμέτωποι με καταλογισμό φόρων και προστίμων.

Η φορολογική διοίκηση έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές: τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις εισοδήματος, στοιχεία από το myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλες βάσεις δεδομένων. Μέσα από αυτές τις διασταυρώσεις εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωμένα και τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων.

Υποθέσεις που ελέγχονται

Στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ βρίσκονται:

1. Όσοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά οι δαπάνες διαβίωσης που εμφανίζουν είναι δυσανάλογα υψηλές και ασύμβατες με το εισοδηματικό τους προφίλ. Οι ελεγκτές επιστρατεύουν έμμεσες τεχνικές ανάλυσης ρευστότητας, καθαρής θέσης, τραπεζικών κινήσεων και δαπανών σε μετρητά, για να εκτιμήσουν τον αναλογούντα φόρο. Βασικό εργαλείο αποτελεί το αυτοματοποιημένο σύστημα BANCAPP, που αντλεί τραπεζικά στοιχεία και τα συσχετίζει με τις φορολογικές δηλώσεις, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις με υψηλές καταθέσεις και χαμηλές δηλώσεις στην εφορία.

2. Όσοι αποκτούν εισοδήματα από το εξωτερικό αλλά «ξεχνούν» να τα δηλώσουν, με την ΑΑΔΕ να ρίχνει φως και σε τόκους εξωτερικού, που υποδηλώνουν μεγάλα υπόλοιπα, αλλά και σε συντάξεις και μισθούς που αποκτώνται εκτός Ελλάδας.

3. Μισθωτοί και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα, επαγγελματίες που υποβάλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα. Κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις του 2020 οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες ελέγχουν και διασταυρώνουν:

– Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

– Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους.

– Την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ και δύνανται να αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και από στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.