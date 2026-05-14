Τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν Αλ-Σαούντ υποδέχεται σήμερα στην Αθήνα ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το μεσημέρι (3:30) ενώ, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, μετά το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών το απόγευμα (5.30), θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο υπουργών στον Τύπο.

Νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 4.00 μ.μ., θα προηγηθεί η υπογραφή της διμερούς Συμφωνίας για την Απαλλαγή Υποχρέωσης Θεώρησης Εισόδου για τους κατόχους Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Ειδικών Διαβατηρίων.

Η ατζέντα της συνάντησης θα εστιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην εν εξελίξει κρίση στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοϊας και την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Οι δύο χώρες έχουν σχετικά πρόσφατα αναβαθμίσει τη σχέση τους σε εταιρική στρατηγική στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ τον Ιανουάριο του 2025, ενισχύοντας τη συνεργασία τους στο κρίσιμο πεδίο της ενέργειας.

Επί τάπητος αναμένεται σήμερα να τεθεί και η παρουσία της ελληνικής συστοιχίας PATRIOT που είναι ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία και η οποία αναχαίτισε επιτυχώς ιρανικά drones και βαλλιστικούς πυραύλους το προηγούμενο διάστημα συμβάλλοντας στην αμυντική θωράκιση και την ασφάλεια της περιοχής καθώς προστατεύει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, σημειώνεται ότι το Ριάντ έχει ζητήσει από την Αθήνα την παράταση της ανάπτυξης του συστήματος στην περιοχή.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΔΙΜΕΡΗ ΜΕ ΚΡΟΑΤΙΑ

Στη χθεσινή διμερή συνάντηση που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Κροάτη ομόλογό του, εκτός από το ζήτημα της Μεσογείου που συζητήθηκε εκτενώς, με τους δύο υπουργούς να εκπέμπουν σαφή μηνύματα για την ανάγκη προστασίας της περιοχής από πιθανή διάχυση των πολεμικών επιχειρήσεων, ο Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν στις δηλώσεις του υπογράμμισε την προσήλωση Ελλάδας και Κροατίας στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ.

Ο Κροάτης ΥΠΕΞ έκανε μάλιστα λόγο για πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η χώρα του στο πλαίσιο αυτό, τις οποίες, όπως ανέφερε, συζήτησε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Είμαστε από τα ηγετικά κράτη-μέλη για τα drones μαζί με την Λετονία και την Δανία, μεταξύ άλλων. Τώρα, όσον αφορά την Ουκρανία και την Μέση Ανατολή. Και τα δύο θέματα παραμένουν απόλυτες προτεραιότητες. Για την Μέση Ανατολή κάνουμε αυτό που κάνουμε και για την Ουκρανία. Υποστήριξη, διπλωματική συμμετοχή για να

τελειώσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για να προστατευτεί επίσης η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι μόνο ένα σημαντικό βήμα για την περιφερειακή σταθερότητα αλλά και ένα βήμα για να σημειωθεί πρόοδος για την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Η προστασία της ζωής των πολιτών, των αμάχων, παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για να επιτευχθεί, να εξευρεθεί και μια πολιτική λύση στην περιοχή», σημείωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας.

Γεραπετρίτης και Ράντμαν αντάλλαξαν απόψεις και για το ζήτημα της μετανάστευσης και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

«Ως χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κροατία και η Ελλάδα έχουν ένα κοινό συμφέρον, ένα κοινό ενδιαφέρον: να λειτουργήσει το σύστημα της διαχείρισης της μετανάστευσης. Η Κροατία θα συνεχίσει να δίνει τον αγώνα για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης επιδεικνύοντας στρατηγική δέσμευση και αλληλεγγύη», ανέφερε ο Ράντμαν ο οποιος, ολοκληρώνοντας τις χθεσινές του δηλώσεις, συμπαρατάχθηκε με την πρωτοβουλία της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με στόχο την ευημερία και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης.