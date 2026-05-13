Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο που αφορά φορολογικές ρυθμίσεις. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία σε ζητήματα ασφάλειας, διαφάνειας και οικονομίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στο περιστατικό με το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, θέτοντας σειρά ερωτημάτων: «Γιατί δεν έγινε αντιληπτή η παραβίαση αυτή; Ελέγχετε τις δραστηριότητες άλλων κρατών στις περιοχές δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους; Γιατί το εντόπισαν ψαράδες και όχι το Πολεμικό Ναυτικό ή το Λιμενικό;». Ζήτησε επίσης να ενημερωθεί αν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την ασφάλεια της χώρας.

«Λαβύρινθος σκανδάλων»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, σχολιάζοντας: «Η συνέντευξη Γρηγοριάδη ήταν αποκαλυπτική. Μας είπε ότι το 2022 που παραιτήθηκε, τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την παράταξη και την κυβέρνηση. Άρα, παραδέχεται ότι υπήρχε ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και αυτή έπρεπε να καλυφθεί». Ο Σωκράτης Φάμελλος διερωτήθηκε αν αυτή η δήλωση αποτελεί παραδοχή του σκανδάλου ή υπενθύμιση της εμπλοκής του πρωθυπουργού.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου», υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός είναι «κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος». Τόνισε ότι «το απόστημα έχει σπάσει και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται».

Κριτική για την οικονομική πολιτική

Αναφερόμενος στα οικονομικά, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι «η πραγματική οικονομία βυθίζεται, ό,τι και να λέει η ΝΔ», κάνοντας λόγο για αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 13,4% τον Φεβρουάριο. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, ενώ ο πληθωρισμός επιβαρύνει σοβαρά τα νοικοκυριά.

Παρέθεσε χαρακτηριστικά παραδείγματα: αύξηση 19% στο κρέας, 32% στο ντίζελ, 53% στη θέρμανση και 13,8% στη στέγαση, με συνολικό πληθωρισμό 5,4% έναντι 2% πέρυσι. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πανηγυρίζει για ένα πλεόνασμα 12,1 δισ. ευρώ που κλέψατε από την αγορά και την κοινωνία».

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου:

Αναστολή του ΦΠΑ για έξι μήνες σε τρόφιμα και φάρμακα.

Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά.

Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο της ΕΕ.

Πλαφόν στο κέρδος διύλισης και έλεγχο στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Επαναφορά της 13ης σύνταξης και των 13ου-14ου μισθών.

Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων για τους εργαζόμενους.

Δημόσια πολιτική στέγης με κοινωνική κατοικία και έλεγχο της αγοράς leasing.

Κατηγορίες για διαφθορά και ιδιωτικοποιήσεις

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «η διαφθορά σας σκοτώνει και την ανάπτυξη». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα σε σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθείας αναθέσεις και ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Επεσήμανε ακόμη ότι το νομοσχέδιο αποτελεί «απόδειξη αποτυχίας» και έκανε λόγο για σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ.

«Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι περιοχή δράσης κερδοσκόπων», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, όπως συνέβη το 2014, το 2022 και το 2023.

Στήριξη στους κτηνοτρόφους της Λέσβου

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη Λέσβο, δηλώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τα αιτήματα των κτηνοτρόφων του νησιού. Ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε πλήρη αποζημίωση για το απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο, χρηματοδότηση για την αναπλήρωση των κοπαδιών, στήριξη μικρών επιχειρήσεων όπως τα τυροκομεία και αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων των πληγέντων. «Δύο μήνες μετά δεν έχει γίνει τίποτα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι παραγωγοί έχουν χάσει χιλιάδες ζώα και παραμένουν χωρίς εισόδημα.