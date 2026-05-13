Η ενδελεχής έρευνα των κλιμακίων των Ενόπλων Δυνάμεων που ανέλυσε τις κινήσεις μέσα από το GPS και τα serial numbers του πλωτού drone με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κατέληξε και επίσημα στο συμπέρασμα ότι ανήκει στην Ουκρανία.

Απομένει πλέον η λεπτομερέστερη ανάλυση του software, καθώς το hardware του drone έχει αναλυθεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί και η αποτύπωση και σε επίσημο έγγραφο, το οποίο θα προωθηθεί και στο υπουργείο Εξωτερικών για τα απαραίτητα διαβήματα. Το σχετικό πόρισμα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αναμένεται να έχει συνταχθεί έως το τέλος της εβδομάδας. Δεν είναι διόλου τυχαίο πως ο Νίκος Δένδιας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου των υπουργών Αμυνας της Ευρωπαϊκής Ενωσης με συμμετοχή του ουκρανού ομολόγου του, μέσω τηλεδιάσκεψης, αφού γνωστοποίησε και δημόσια πλέον ότι η Ουκρανία είναι η χώρα προέλευσης του πλωτού μη επανδρωμένου σκάφους, τόνισε πως o εντοπισμός του drone στις ελληνικές θάλασσες αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα. «Η παρουσία αυτού του USV, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα», είπε με έμφαση.

Επικριτικός

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», ο υπουργός κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου ήταν ιδιαίτερα επικριτικός προς τον ουκρανό ομόλογό του και μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, παρόντος και του γερμανού υπουργού Αμυνας, έθεσε σειρά ερωτημάτων στον Μιχαΐλο Φέντοροφ, επισημαίνοντας και το μέγεθος των επιπτώσεων που θα υπήρχαν αν αυτό το drone χτυπούσε ένα διερχόμενο κρουαζιερόπλοιο ή άλλο διερχόμενο σκάφος. Ο ουκρανός υπουργός, κατά τις ίδιες πηγές, ανέφερε τελικά πως θα εξετάσει το ζήτημα και σε τρεις τέσσερις ημέρες το Κίεβο θα δώσει τις απαντήσεις του.

Βέβαια, όπως επισημαίνουν αναλυτές που ασχολούνται με τη ρωσοουκρανική σύγκρουση, σχεδόν σε καμία από τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι Ουκρανοί σε Μαύρη Θάλασσα και ειδικά σε Μεσόγειο δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν στα «ΝΕΑ» πως το περιστατικό στη Λευκάδα δεν αποκλείεται να αποτελέσει πάτημα για κινήσεις της Ρωσίας, τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο, και αυτό το βασίζουν στο γεγονός πως πρωτοκολλήθηκε χθες στο αρχείο του ΟΗΕ επιστολή της Μόσχας με ημερομηνία 1η Μαΐου, στην οποία υπάρχει αναφορά στην επίθεση με drone και αυτού του τύπου στις 3 Μαρτίου 2026 στα ανοιχτά των ακτών της Μάλτας κατά του σκάφους μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου «Arctic Metagaz».

Αμυντικοί αναλυτές σημειώνουν πως η υπόθεση θα πρέπει να ελεγχθεί ακόμα περισσότερο, καθώς υπάρχει η πιθανότητα, πέρα από κάποιο μητρικό σκάφος από το οποίο βρέθηκε στη θάλασσα το συγκεκριμένο drone, να υπήρχε και επί ελληνικού εδάφους ομάδα Ουκρανών για τον καλύτερο τηλεχειρισμό και τακτική επίγνωση της κατάστασης στην περιοχή όπου προγραμμάτιζαν να στήσουν ενέδρα. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ακόμα πως ο εντοπισμός των σκαφών αυτών είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος καθώς, πέρα από τον σχεδιασμό στελθ, εξέχουν πολύ λίγο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με αποτέλεσμα ακόμα και ο πλέον ελαφρύς κυματισμός να καθιστά δύσκολο ακόμα και τον εντοπισμό τους οπτικά. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός πως η κύρια αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι στο Αιγαίο προς Ανατολάς δεν αφήνουν και πολλές στρατιωτικές μονάδες διαθέσιμες να περιπολούν στο Ιόνιο με αποστολή τον εντοπισμό σκαφών αυτού του είδους.