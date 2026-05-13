Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου που κατηγορείται για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στην περιοχή της Παντάνασσας του δήμου Μαλεβιζίου, αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου και έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική συγκίνηση.

Σε βάρος του 30χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και, σύμφωνα με τον συνήγορό του κ. Γιάννη Βέρρα, επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

Όπως υποστήριξε, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν σε κίνηση, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στο οδόστρωμα. “Το μόνο που ζητάει, παρακαλεί, εύχεται και θέλει είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του”, ανέφερε ο δικηγόρος του, προσθέτοντας πως η υπερασπιστική γραμμή βασίζεται στην αλήθεια του εντολέα του.

Παράλληλα, στο δικαστήριο βρέθηκαν στενά συγγενικά πρόσωπα της 28χρονης, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχαν εχθρική στάση απέναντι στον 30χρονο. “Τα μέλη της οικογένειας θέλουν δικαίωση, θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια και δικαίως νιώθουν εκνευρισμό δεδομένου ότι λίγο έλειψε να χάσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο”, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της παθούσας, Νίκος Στειακάκης.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι τα ευρήματα οδηγούν προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας. Επισήμανε επίσης πως η κατάσταση της υγείας της 28χρονης παραμένει σταθερή, αν και δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό θα συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη

Την ίδια ώρα, η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας της να εμφανίζει βελτίωση, ενώ φέρεται να έχει περιτραυματική αμνησία και να μην θυμάται τις συνθήκες του τραυματισμού της.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην Παντάνασσα του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου διέμενε η οικογένεια με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της.

Η υπόθεση παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τρία εκ των οποίων φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό και εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθούν για κατάθεση υπό ειδικές συνθήκες.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του 30χρονου κάνει λόγο για «ερασιτεχνική δικογραφία», υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δεν μπορεί να απολογηθεί με ελλιπές αποδεικτικό υλικό.

Αντίθετα, η πλευρά της 28χρονης κάνει λόγο για σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, επιμένοντας ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη και εις βάθος διερεύνηση.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ καθοριστικές θεωρούνται οι επόμενες καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται.