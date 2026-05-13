Σε υψηλούς τόνους, όπως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα στην κριτική του προς τη ΝΔ, ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνοντας το αίτημα για πολιτική αλλαγή: «Τρίτη θητεία της ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση», συσχετίζοντας τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με τη «δημοκρατική αφύπνιση» – και αυτό σε μια συγκυρία όπου η Χαριλάου Τρικούπη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πίεση και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, που από το Χαλάνδρι έβαλε στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές.

Ο Ανδρουλάκης περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως την παράταξη των μεγάλων θεσμικών αλλαγών, κάνοντας αντιπαραθετικά λόγο για ένα «αμετανόητο» και «αποτυχημένο σύστημα εξουσίας» της ΝΔ, το οποίο «αναπαράγει τις ίδιες πελατειακές πρακτικές, τις ίδιες παλαιοκομματικές νοοτροπίες, την ίδια ώρα που απογειώνονται η αναξιοκρατία και η διαφθορά (…) Τι αξία έχει η δήθεν “σταθερότητα”, όταν στηρίζεται στην τοξικότητα, την αδιαφάνεια, την ατιμωρησία και το πελατειακό κράτος; Προσπαθούν να μας πείσουν πως όλα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά». Στηλίτευσε το γαλάζιο αίτημα για συναίνεση, με αναφορά και στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τις υποκλοπές: «Τι εννοούσε ο ανιψιός κ. Δημητριάδης, όταν σε συνέντευξη που έδωσε είπε ότι “τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την παράταξη και την κυβέρνηση”;», αναρωτήθηκε. «Πώς ζητούν συναίνεση όταν το στενό τους περιβάλλον έχει ενορχηστρώσει μία εκτροπή μοναδική στα χρόνια της Μεταπολίτευσης;», σχολίασε, μιλώντας για θεσμική αξιοπιστία που δεν διαθέτει η σημερινή κυβέρνηση.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που συζητήθηκε περιλαμβάνει 21 άρθρα προς αναθεώρηση και τη θέσπιση τεσσάρων καινούργιων, στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων, της ενίσχυσης της διαφάνειας και των θεσμών και, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, την προάσπιση της ίδιας της συνταγματικής τάξης. Ανάμεσά τους βρίσκονται το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών (απομακρύνοντας πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης), το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, η συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η αναθεώρηση της ίδιας της διαδικασίας αναθεώρησης του άρθρου 110 (ώστε η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή) και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας (επαναφέροντας τους 180 βουλευτές και παρατείνοντας τη θητεία του υφιστάμενου ΠτΔ μέχρι να βρεθούν) – για το θέμα του Προέδρου, μέσα στη συνεδρίαση η Αννα Διαμαντοπούλου πρότεινε την αλλαγή του τρόπου εκλογής του και την ενίσχυση του ρόλου του.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συζητά την αναθεώρηση του άρθρου 16, με ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και παράλληλη ενίσχυση του δημόσιου Πανεπιστημίου (θέση που υποστήριξε και ο Γιώργος Παπανδρέου στη συνεδρίαση, του οποίου όλες οι προτάσεις εντάχθηκαν σε αυτές που τέθηκαν σε διαβούλευση με τους βουλευτές), καθώς επίσης την αναθεώρηση του άρθρου 17 (με πρόβλεψη κρατικής μέριμνας για τις παραμεθόριες), του άρθρου 21 (κατοχύρωση του ΕΣΥ και διασφάλιση της πρόσβασης σε επαρκή και προσιτή κατοικία) και του άρθρου 102 με στόχο την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση, με οικονομική αυτοτέλεια – στο οποίο τάχθηκε υπέρ, στην τοποθέτησή του, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Εμφυλη βία και γυναικοκτονίες

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η αναθεώρηση του άρθρου 7, ώστε να τεθεί η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες ως υποχρέωση του κράτους, αλλά και η νέα διάταξη 21Α, με την οποία κατοχυρώνεται ρητά η αναπαραγωγική αυτονομία της γυναίκας – η οποία περιλαμβάνει τη διακοπή της κύησης – υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Για το θέμα ακούστηκαν διάφορες θέσεις, μεταξύ των οποίων αυτή της Μιλένας Αποστολάκη πως το Σύνταγμα δεν πρέπει να μπαίνει σε ζητήματα ποινικής απαξίας, ενώ άλλα στελέχη όπως ο Στέφανος Παραστατίδης υποστήριξαν πως το Σύνταγμα δεν πρέπει να λειτουργεί με βάση τη συγκυρία, ειδικά από τη στιγμή που για το ΠΑΣΟΚ το θέμα θεωρείται λυμένο. Στο τέλος της εβδομάδας η ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση.