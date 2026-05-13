Κρύπτες φορτηγού με αναβολικά, εκτιμώμενης αξίας από 100 έως 160 χιλιάδες ευρώ, αποκάλυψε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Ροδόπης, οδηγώντας στη σύλληψη αλλοδαπού που φέρεται να δραστηριοποιείτο στη διακίνησή τους.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για παράνομη μεταφορά σκευασμάτων από τη χώρα μας προς τη Βουλγαρία. Σε έλεγχο που έγινε στο φορτηγό που οδηγούσε ο συλληφθείς, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 19.050 δισκία και 1.941 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, τα οποία και κατασχέθηκαν. Παράλληλα, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.740 ευρώ, καθώς και το παραπάνω όχημα
Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.
