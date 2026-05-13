Σε εντατικούς ελέγχους προχωρά η Δημοτική Αστυνομία Πειραιά για οχήματα, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας, αλλά παραμένουν σταθμευμένα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο τήρησης των ισχυουσών διατάξεων για την απελευθέρωση των κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα οχήματα για τα οποία έχει δηλωθεί ακινησία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ή να σταθμεύουν σε δρόμους, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, αλλά θα πρέπει να φυλάσσονται αποκλειστικά σε ιδιωτικούς χώρους, όπως έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας.

Γι’ αυτό και ο δήμος Πειραιά καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες διατάξεις, επισημαίνοντας ότι εάν εντοπισθεί παράβαση στο πλαίσιο ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου, επιβάλλεται το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και παράλληλα επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο πολύ μεγάλης αξίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που παραμένουν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε δημόσιους χώρους χαρακτηρίζονται ως απόβλητα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ο δήμος έχει την αρμοδιότητα επισήμανσης και απομάκρυνσής τους.