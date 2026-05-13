Πληροφορίες από την Αίγυπτο, αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περίπτωση του Ζουάν Μπεζέρα, ο οποίος αγωνίζεται στη Ζάμαλεκ και κάνει εξαιρετική σεζόν στην Αίγυπτο.

Ο 23χρονος βραχύσωμος Βραζιλιάνος εξτρέμ πήγε στην ομάδα από το Κάιρο το περασμένο καλοκαίρι με μεταγραφή από την ουκρανική Ολεξάντρια και στην πρώτη του σεζόν μετράει 45 συμμετοχές, 8 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Μπεζέρα είναι αριστεροπόδαρος, έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ το έγκυρο transfermarkt υπολογίζει τη χρηματιστηριακή του αξία στο 1.8 εκ. ευρώ.

Ο Λατινοαμερικάνος έχει συμβόλαιο με τη Ζάμαλεκ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίκτη τόσο από ευρωπαϊκούς, όσο και από συλλόγους της Αραβικής Χερσονήσου.