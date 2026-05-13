Ανακούφιση επικρατεί στη Γκενκ σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Βέστερλο.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την αναμέτρηση με τη Βέστερλο προκαλώντας ανησυχία, ωστόσο οι άνθρωποι του βελγικού συλλόγου ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει κάποια σημαντική βλάβη στον αστράγαλό του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, ο 18χρονος υπέστη ισχυρό χτύπημα που του προκάλεσε μελανιά, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα του Σαββάτου κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα