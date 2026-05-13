Ανακούφιση επικρατεί στη Γκενκ σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Βέστερλο.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την αναμέτρηση με τη Βέστερλο προκαλώντας ανησυχία, ωστόσο οι άνθρωποι του βελγικού συλλόγου ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει κάποια σημαντική βλάβη στον αστράγαλό του.

Goed nieuws over Karetsas en Heymans: geen structurele schade vastgesteld. 🙌https://t.co/tcm2EeDQCq — KRC Genk (@KRCGenkofficial) May 13, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, ο 18χρονος υπέστη ισχυρό χτύπημα που του προκάλεσε μελανιά, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα του Σαββάτου κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης.