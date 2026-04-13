Την πορεία της στα Play-offs για την ευρωπαϊκή έξοδο συνεχίζει η Γκενκ, όμως το μεγάλο πρόσωπο της ομάδας δεν είναι άλλο από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος έχει τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα.

Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός θεωρείται ήδη ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τους ανθρώπους της ομάδας να τον χαρακτηρίζουν ως ένα από τα κορυφαία πρότζεκτ που έχουν αναδείξει ποτέ.

Το ενδιαφέρον για τον νεαρό άσο είναι ήδη έντονο, καθώς σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, κορυφαίοι σύλλογοι όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου και η Μίλαν παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Όπως αναφέρει το βελγικό μέσο «voetbalnieuws», η Γκενκ γνωρίζει πολύ καλά την αξία του παίκτη της και, παρότι το συμβόλαιό του έχει ακόμη τριετή διάρκεια, φέρεται αποφασισμένη να διαπραγματευτεί μόνο με ποσά-ρεκόρ για τα δεδομένα του συλλόγου, βάζοντας τον πήχη στα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Το ίδιο ρεπορτάζ μάλιστα κάνει λόγο για έντονη συζήτηση γύρω από το πιθανό ποσό μεταγραφής, ενώ κλείνει με τη χαρακτηριστική προτροπή πως το ποδοσφαιρικό κοινό πρέπει απλώς να απολαύσει τον νεαρό Έλληνα όσο αγωνίζεται ακόμα στο βελγικό πρωτάθλημα.