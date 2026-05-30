Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων στην πορεία προς την πράσινη μετάβαση, αλλά και την κάλυψη σημαντικών θεσμικών κενών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στην 5η Attica Green Expo.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου, όπως αναφέρει ανακοίνωση, επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της σύγχρονης επιχειρηματικής λειτουργίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι απέναντι στην πράσινη μετάβαση, αλλά αναγνωρίζουν πως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αποτελεί πλέον αναγκαιότητα. Όπως ανέφερε, η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο συνδέεται και με οφέλη για τις επιχειρήσεις, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΕΑ, η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, καθώς και η ανάγκη εξεύρεσης των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεση της πράσινης ανάπτυξης με τον τουρισμό, επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Πηγή: ΑΠΕ