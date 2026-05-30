Πρόστιμο «μαμούθ» επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κινεζικό κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου, μετά τη διαπίστωση ότι στην ευρωπαϊκή αγορά κυκλοφορούσαν επικίνδυνα προϊόντα μέσω της πλατφόρμας του. Ανάμεσά τους εντοπίστηκαν παιδικά παιχνίδια με χημικές ουσίες που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, ακατάλληλοι φορτιστές, ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς σήμανση ασφαλείας, καθώς και ρούχα και κοσμήματα με επιβλαβείς ουσίες.

Τα προϊόντα αυτά, όπως προέκυψε από τους ελέγχους, φτάνουν καθημερινά στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά μέσω διαδικτυακών παραγγελιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από εκτεταμένη έρευνα, αποφάσισε την επιβολή του προστίμου, ζητώντας παράλληλα από την εταιρεία να λάβει άμεσα μέτρα συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Ο κινεζικός κολοσσός έχει κατακτήσει σημαντικό μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τις χαμηλές τιμές και το επιθετικό μάρκετινγκ. Πλέον, όμως, καλείται όχι μόνο να καταβάλει το πρόστιμο, αλλά και να αποδείξει ότι μπορεί να τηρήσει τους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων που διαθέτει.

Επικίνδυνα προϊόντα για παιδιά

Σύμφωνα με την Κομισιόν, στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε δοκιμή με «μυστικούς αγοραστές», οι οποίοι προμηθεύτηκαν διάφορα προϊόντα από την πλατφόρμα. Οι δοκιμές αποκάλυψαν ότι ορισμένα παιδικά παιχνίδια εγκυμονούσαν σοβαρούς κινδύνους πνιγμού, λόγω αποσπώμενων εξαρτημάτων που δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Η εταιρεία απάντησε ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση του 2024 και δεν αντικατοπτρίζει, όπως σημειώνει, τη σημερινή κατάσταση των διαδικασιών και των συστημάτων της. Παράλληλα, αναμένεται να φανεί εάν θα καταβάλει το πρόστιμο και αν θα υποβάλει το πλάνο συμμόρφωσης που έχει ζητηθεί έως τις 28 Αυγούστου.