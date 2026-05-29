Άλλη μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας –και πολύ πιο παραδοσιακή από τις startup που ήδη συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς προηγούμενο- βλέπει τα «βρέχει χρήμα» από τη φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Dell Technologies σημείωσαν άνοδο έως 40% στις συναλλαγές που γίνονται μετά το κανονικό κλείσιμο του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Η μετοχή της Dell ενισχυόταν περίπου 4% στις κανονικές συναλλαγές της Πέμπτης, πριν απογειωθεί μετά το κλείσιμο της αγοράς. Αυτό έγινε όταν η εταιρεία κατασκευής υλικού (hardware) έδωσε στη δημοσιότητα προοπτικές για τις ετήσιες πωλήσεις που ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών, τροφοδοτούμενες από τη ζήτηση για διακομιστές (server) που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης οι επενδυτές αξιολογούσαν εμφανίστηκαν λεπτομέρειες σχετικά με νέο συμβόλαιο αξίας 9,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τον αμερικανικό στρατό.

Οι μετοχές ανέβηκαν στο υψηλό των 443,86 δολαρίων στο τέλος της συνεδρίασης, αφού είχαν κλείσει πριν στα 317,05 δολάρια. Ο τομέας των διακομιστών της Dell θεωρείται ο μεγάλος νικητής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης φέτος, με αποτέλεσμα η μετοχή να καταγράφει άνοδο 150% μέσα στο 2026.

Ανακοινώνοντας τα κέρδη του πρώτου τριμήνου, η Dell κατέγραψε έσοδα 43,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αποτελούν αύξηση 88% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περισσότερο από το ένα τρίτο αυτών των εσόδων, τα 16,1 δισεκατομμύρια δολάρια, προήλθαν από πωλήσεις διακομιστών ειδικά ανεπτυγμένων για τεχνητή νοημοσύνη, με τα σχετικά έσοδα αυτά να σημειώνουν άνοδο 757% σε ετήσια βάση. Η Dell αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη για όλο το 2026, στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για αύξηση 144% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη ήταν 4,86 δολάρια ανά μετοχή στο τρίμηνο σε σύγκριση με μια μέση εκτίμηση 2,99 δολαρίων. Η θυγατρική της Dell που περιλαμβάνει προσωπικούς υπολογιστές σημείωσε αύξηση εσόδων 17% στα 14,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με επικεφαλής τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις. Οι αναλυτές, κατά μέσο όρο, ανέμεναν πωλήσεις 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η σύμβαση με το Πεντάφωνο

Η νέα πενταετής σύμβαση με το Πεντάγωνο παρέχει στην Dell γενική συμφωνία αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών που θα λειτουργούν υποστηρικτικά σε λογισμικό και υπηρεσίες της Microsoft για ολόκληρο το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, την Ακτοφυλακή της χώρας και μυστικές της υπηρεσίες. Η ανάθεση αποτελεί μέρος προσπάθειας αναδιάρθρωσης των συστημάτων επικοινωνίας και συνεργασίας φορέως του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ που βασίζονται σε λογισμικό και αποθήκευση στο υπολογιστικό «νέφος» (cloud), καθώς και την ανάπτυξη περισσότερων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης σε ολόκληρο το στράτευμα.

Η μεγάλη ζήτηση

Η Dell έκλεισε το τρίμηνο με ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης ύψους 51,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσαν στελέχη της σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Καθώς οι πελάτες μετατοπίζουν την εστίασή τους από την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στη χρήση των μοντέλων αυτών, δημιουργούνται ευκαιρίες για προϊόντα της Dell πέρα από τους server τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Ντέιβιντ Κένεντι σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Αυτό μακροπρόθεσμα δημιουργεί μια πιο ευρεία και διαρκή ανάπτυξη για εμάς», είπε. Η εταιρεία υλικού κινείται επίσης να συγκρατήσει το κόστος και να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους, καθώς οι τιμές των μικροτσιπ μνήμης αυξάνονται ραγδαία.