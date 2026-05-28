Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με την προσοχή των επενδυτών να παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,4% στις 625,83 μονάδες στην αρχή της συνεδρίασης, με όλα τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να καταγράφουν απώλειες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οδηγώντας σε αντίποινα της Τεχεράνης, που έβαλε στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση, στις πιο σοβαρές συγκρούσεις ανάμεσά τους αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου.