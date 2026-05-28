Ανησυχία προκαλεί η έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», με περιστατικά να έχουν καταγραφεί τόσο σε υγειονομικούς όσο και σε ασθενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου. Μέχρι και τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί συνολικά 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά, εννέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά ως νοροϊός, ενώ τα υπόλοιπα είτε διερευνώνται είτε βρέθηκαν αρνητικά.

Από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, πέντε αφορούν ασθενείς και τέσσερα μέλη του προσωπικού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν χρειάστηκε νοσηλεία εργαζομένου, ενώ η εικόνα εμφανίζεται σήμερα βελτιωμένη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού της διασποράς, όπως απομόνωση ασθενών, χορήγηση αδειών σε εργαζόμενους με ύποπτα συμπτώματα, απολυμάνσεις και αυστηρά μέτρα υγιεινής. Στο νοσοκομείο λειτουργεί επίσης επιτροπή πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων υπό τους καθηγητές Σωτήρη Τσιόδρα και Αναστασία Πουρνάρα.

Εν τω μεταξύ, και όπως σημειώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΣΥ (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, «το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά ενώ το φαινόμενο εμφανίζει ύφεση σήμερα».

Και προσθέτει με νόημα ότι το πρόβλημα των λοιμώξεων δεν αφορά μόνον το Αττικόν, «αλλά όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας. Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη ράντζων, νοσηλειών ασθενών στη διασπορά κυρίως νοσηλείες ασθενών με παθολογικά προβλήματα σε επεμβατικές κλινικές, η υποστελέχωση μας έχουν καταστήσει να κατέχουμε τη θλιβερή πρωτιά σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις από τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Σε ποσοστό προσβολών και θανάτων».

Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Το Σωματείο Εργαζομένων του «Αττικόν» υποστηρίζει ότι η έξαρση του νοροϊού δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες υπερπληρότητας και υποστελέχωσης στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν, η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μόνιμα πάνω από τα όριά του, με δεκάδες ράντζα στους διαδρόμους, ασθενείς στοιβαγμένους σε ακατάλληλους χώρους και προσωπικό που καλείται να καλύψει πολλαπλά πόστα.

Οι εργαζόμενοι θέτουν ερωτήματα για το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων και ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας όταν ασθενείς νοσηλεύονται εκτός θαλάμων και χωρίς τις απαραίτητες υποδομές.

Παράλληλα, ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς, την απομάκρυνση από την εργασία όσων εργαζομένων εμφανίζουν συμπτώματα, την ενίσχυση με μέσα προστασίας και προσωπικό, αλλά και την κατάργηση των ράντζων.

Το Σωματείο ζητά ακόμη να αποδεσμευτεί εκτάκτως το νοσοκομείο από τη γενική εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου, προειδοποιώντας ότι νέες εισαγωγές και νέα ράντζα θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση.