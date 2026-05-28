«Mε τους προσεισμούς δεν παίζουμε!» αναφέρει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε νέα ανάρτησή του στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Τέτοιες μέρες το 1978 η περιοχή της Θεσσαλονίκης σειόταν συνέχεια. Ο αείμνηστος καθ. Β. Παπαζάχος είχε ξεγελαστεί ότι ο σεισμός μεγέθους Μ5.8 στις 23/5/1978 ήταν ο κύριος και ο κόσμος κάπως ησύχασε. Έκανε λάθος. Ο κύριος (Μ6.5) έγινε στις 20/6/1978 με καταστροφικά αποτελέσματα. Σήμερα στη σεισμολογία έχουμε περισσότερες δυνατότητες αναγνώρισης των προσεισμών εγκαίρως, πριν τον κύριο, με σημαντικές δυνατότητες για επιχειρησιακή εφαρμογή.

Στην Εικόνα βλέπετε το παράδειγμα της βαθμιαίας αύξησης του πλήθους των προσεισμών πρίν τον κύριο σεισμό μεγέθους 5.6 στον Κορινθιακό στις 11 Φεβρ. 1984 (από δημοσίευση μας στο Phys. Chem. Earth, 2000}. Μια τέτοια αύξηση αποτελεί ένα από τα διαγνωστικά κριτήρια των προσεισμών. Επ’ αυτών των σημείων θα επανέλθω.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα τέλη Απριλίου υποστήριξε ότι η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό έχει πλέον μεγαλώσει.