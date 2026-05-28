Εχει το ενδιαφέρον του το πώς θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός την προσεχή μεταγραφική περίοδο. Γιατί έκανε προσπάθεια τον χειμώνα να βάλει νέα πρόσωπα στη μηχανή του, πρόσωπα που αμφίβολο είναι αν αποτελούν ποδοσφαιριστές ικανούς να αποδώσουν στον σχεδιασμό του Νίστρουπ.

Ο Μπενίτεθ λειτουργούσε με την προοπτική ή και την πεποίθηση πως θα συνεχίσει για καιρό στο Κορωπί. Λάθεψε. ‘Η έτσι του είχαν πει. Ηρθε ο Τεττέη, ο Αντίνο, ο Γιάγκουσιτς.

Μόνο ο πρώτος απέδωσε ίσως και καλύτερα σε σχέση πάντα με τις προσδοκίες. Τώρα, λέγεται πως ο Νίστρουπ θέλει και άλλες μεταγραφές, ίσως και αυτές να φτάνουν τις οκτώ.

Θα… ακυρωθούν ο Αργεντινός με τον Κροάτη; Πρόκειται να ποντάρει ο δανός προπονητής στον Τεττέη για βασικό κεντρικό φορ ή έχει κάτι άλλο στο μυαλό του; Επίσης, ακούγεται πολύ έντονα πως οι Πράσινοι σχεδιάζουν να αποκτήσουν βασικό γκολκίπερ και αυτό μοιάζει λογικό.

Ο Λαφόν ήταν ή του ύψους ή του βάθους αλλά στο ρόστερ υπήρξε και άλλος «άσος»: ο Τσάβες. Ναι, δεν του δόθηκε όμως χρόνος να δείξει τι μπορεί να κάνει και πόσο μπορεί να σηκώσει το βάρος της φανέλας.

Δανεικός; Καμιά αντίρρηση. Ακόμη και στο φινάλε του πρωταθλήματος ένας κανονικός σχεδιασμός θα υπαγόρευε να δοθεί κάποιο παιχνίδι σε έναν γκολκίπερ που δεν μάθαμε ποτέ αν κάνει ή όχι για τον Παναθηναϊκό.

Και όλο αυτό το σκηνικό ή το πώς κινούνται οι αρμόδιοι, μάλλον έχει αρκετά κενά.

Το ζήτημα, όμως, σχετίζεται με τον Νίστρουπ. Ο νέος προπονητής θέλει φρέσκα πρόσωπα. Τρέξιμο αρκετό. Μάλλον υπάρχουν παίκτες στο υπάρχον έμψυχο δυναμικό που δύσκολα θα μπορέσουν να υπηρετήσουν τα «θέλω» του νιόφερτου κόουτς.

Κι όμως, έχουν συμβόλαια. Τι θα συμβεί και πώς αυτά θα σπάσουν; Δύσκολη δείχνει η εξίσωση για τη νέα πράσινη εικόνα. Ισως δεν είναι άλυτος ο γρίφος, με την προϋπόθεση βέβαια πως θα δοθούν αρκετά χρήματα.

Για την ακρίβεια, χρήματα θα βγουν ξανά από το ταμείο μιας ομάδας που συνέχεια κάνει μεταγραφές και φέρνει προπονητές, ξεπερνά σκοπέλους συμβολαίων και άκρη δεν βρίσκει.

Το θέμα είναι τώρα να φέρει ηρεμία και όραμα ο Νίστρουπ. Αρκεί να αντέξει. Γιατί θα υπάρχουν και φουσκοθαλασσιές.

Τρεις προκρίσεις στην Ευρώπη πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στο Κόνφερενς και μόνο απλό δεν είναι αυτό. Αφενός (πολλές) μεταγραφές αφετέρου σφράγισμα εισιτηρίων. Αυτά απαιτούνται.