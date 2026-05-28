Μερικά 24ωρα ακόμα χωρίζουν τον Άρη από τη… σιγή ασυρμάτου του Μαΐου και έναν Ιούνιο που θα περιλαμβάνει αρκετές εξελίξεις – έτσι αναμένεται τουλάχιστον – όσον αφορά στις κινήσεις για το ρόστερ.

Οι αναζητήσεις και οι επαφές της ομάδας με φόντο τις πρώτες προσθήκες στο ρόστερ εντείνονται τα τελευταία 24ωρα, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση ίσως εκείνη του Ταξιάρχη Φούντα.

Το ενδιαφέρον για τον έλληνα άσο είναι δεδομένο, ανάμεσα σε 2-3 περιπτώσεις που εξετάζονται από την ελληνική αγορά. Παρ’ όλα αυτά, το ζητούμενο για τους Θεσσαλονικείς είναι από τις αρχές Ιουνίου – αν όχι νωρίτερα – να μπουν και στην ουσία του πράγματος σε πολλά μέτωπα.

Από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας. Εκεί όπου ο Μιχάλης Γρηγορίου επιθυμεί, ιδανικά, να έχει το 70-80% του ρόστερ, με όσους θα παραμείνουν και παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό των μεταγραφών.

Να είναι, δηλαδή, στην ομάδα μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου τουλάχιστον 7-8 νέα πρόσωπα, έχοντας μπροστά του άλλον 1,5 μήνα για τις υπόλοιπες κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ.

Οσον αφορά στην προετοιμασία, το Ζλάτιμπορ της Σερβίας φαίνεται να έχει υποχωρήσει ως επιλογή και το Πράβετς της Βουλγαρίας είναι εκείνο το οποίο κερδίζει έδαφος.

Το αθλητικό κέντρο της γειτονικής χώρας συγκεντρώνει αρκετά από αυτά που θέλει ο Αρης. Τα φιλικά είναι το τελικό κριτήριο και παραμένει σε εκκρεμότητα, όπως και το ταξίδι του Γρηγορίου με τον Γιώργο Γκουγκουλιά στη Βουλγαρία για να επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις και να πάρουν τις τελικές αποφάσεις τους.

Ο Φρέντρικ Γένσεν έμεινε τελικά εκτός αποστολής στην Εθνική Φινλανδίας για τα φιλικά παιχνίδια κόντρα σε Γερμανία και Ουγγαρία.