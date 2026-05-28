Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έπεσε και το Θησείο με το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα. Υποψιάζομαι μάλιστα πως στα παρακείμενα Πετράλωνα ούτε το πήραν χαμπάρι.

Ακόμη χειρότερα. Κανείς δεν κατάλαβε από όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός τι σόι κόμμα είναι αυτό που φτιάχνει. Και μάλιστα με μια επωνυμία που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε Βελουχιώτη, ΓΑΔΑ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και σουβλατζίδικο στην Αστόρια.

Αλλά μη βιαζόμαστε. Ολα θέλουν τον χρόνο τους. Υποσχέθηκα να κάνω υπομονή και θα τηρήσω την υπόσχεσή μου.

Προς το παρόν άλλωστε καλύτερος σύμμαχος του κόμματος Τσίπρα αποδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ. Κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει, ας το αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του.

Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε τρία χρόνια σε άδειο γήπεδο και χωρίς αντίπαλο για να καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν το έκανε.

Αντιθέτως, εγκλωβίστηκε σε μια «αντιδεξιά ρητορική», την οποία ουδείς του επέβαλε και κανείς δεν του ζητούσε. Προχθές, ο Μητσοτάκης αποκάλεσε «πολιτική Βαβέλ» τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα και πετάχτηκε να του απαντήσει ποιος; Το μη ερωτώμενο ΠΑΣΟΚ.

Αποτέλεσμα; Η ρητορική εξελίχθηκε ταχέως σε ψύχωση, όπως αποδείχθηκε και με την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα.

Αλλά ας αφήσουμε το ΠΑΣΟΚ. Θα θερίσει ό,τι έσπειρε και καλά ξεμπερδέματα.

Οι άλλοι δεν έχουν πολλές επιλογές. Θα συνταχθούν με τον Τσίπρα διότι δεν έχουν άλλο τρόπο να μπουν στη Βουλή. Εντάξει, κάποιοι θα χαθούν στο ξεσκαρτάρισμα, κάποιοι θα μείνουν απέξω, αλλά δεν θα μας λείψουν.

Μόνο ο Μπίστης δεν λείπει ποτέ. Χαρά μας και χαρά στο κουράγιο του.

Και τι κόμμα θα είναι λοιπόν αυτό; Μυστήριο. Από τα συμφραζόμενα δεν βγάζεις συμπέρασμα, ούτε καν νόημα.

Αλλοι κατάλαβαν ότι είναι κάτι αριστερό, άλλοι κάτι καινούργιο κι άλλοι κάτι αδιευκρίνιστο. Ακόμη και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα μπέρδεψαν.

Η μοναδική βεβαιότητα είναι ότι θα έχει αρχηγό τον Τσίπρα.

Αρκεί; Ομολογώ πως δεν ξέρω. Εχω δει και χειρότερα.

Το άλλο πλεονέκτημα του Τσίπρα είναι ότι δεν έχει υποχρεώσεις. Ουδείς ζητάει να νικήσει κι ούτε υπόσχεται κάτι τέτοιο.

Κι άλλωστε δεν θα είναι απλό να νικήσει. Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα έστω με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ, ο Τσίπρας θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον μία ψήφο πάνω από το ΠΑΣΟΚ.

Που θα έχει εν τω μεταξύ πάρει αυτοδυναμία ώστε να βάλει τη χώρα στον δρόμο της προοδευτικής κατεύθυνσης.

Συνεπώς μετά τις εκλογές δεν θα έχουμε ένα αλλά δύο αυτοδύναμα κόμματα, πρόβλεψη μάλλον υπερβολική.

Ασε που δεν βγαίνει και αριθμητικά.